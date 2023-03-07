Xiaomi’ye bir dava daha, bu kez Avrupa’da

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta hemşehrisi Huawei tarafından dava edilen Xiaomi’ye bu hafta bir darbe daha geldi. Bu kez dokunmatik geri bildirim teknolojileri ile ilgili Avrupa’da ve Hindistan’da lisans davaları açıldı.

Xiaomi davalardan kurtulamıyor

Haptics olarak da bilinen ve dokunmatik hareketlerinize titreşim ile geri bildirim sağlayan teknolojiler bugün akıllı telefonlardan tabletlere, giyilebilir cihazlara, medikal ekipmanlara ve dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok farklı sektörde kendisine yer buluyor. Bununla birlikte izinsiz kullanımlar da söz konusu.

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Dokunmatik geri bildirim teknolojileri geliştiren Immersion Corporation, bazı patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle 3 ülkede Xiaomi’ye dava açtı. Bu ülkeler Fransa, Almanya ve Hindistan şeklinde sıralanıyor. Firma dokunmatik geri bildirim ile ilgili birden fazla patentin Xiaomi akıllı telefonlarında izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia ediyor.

Genelde firmalar izinsiz kullandıkları patentler için sahibiyle uzlaşma yoluna gidiyor. Xiaomi de bu yolu takip ederse belirli bir miktar tazminat ödemesi gerekecek. Diğer türlü mahkemede satış yasağına varan kararlar çıkabilir.

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