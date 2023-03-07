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    Anlık Bildirim

    Xiaomi’ye bir dava daha, bu kez Avrupa’da

    Xiaomi memleketinde açılan davanın ardından bu kez Avrupa ve Hindistan’da yeni davalarla karşı karşıya. Dava konusu ise izinsiz kullanılan dokunmatik geri bildirim patentleri. 
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    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta hemşehrisi Huawei tarafından dava edilen Xiaomi’ye bu hafta bir darbe daha geldi. Bu kez dokunmatik geri bildirim teknolojileri ile ilgili Avrupa’da ve Hindistan’da lisans davaları açıldı.

    Xiaomi davalardan kurtulamıyor

    Haptics olarak da bilinen ve dokunmatik hareketlerinize titreşim ile geri bildirim sağlayan teknolojiler bugün akıllı telefonlardan tabletlere, giyilebilir cihazlara, medikal ekipmanlara ve dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok farklı sektörde kendisine yer buluyor. Bununla birlikte izinsiz kullanımlar da söz konusu.

    Dokunmatik geri bildirim teknolojileri geliştiren Immersion Corporation, bazı patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle 3 ülkede Xiaomi’ye dava açtı. Bu ülkeler Fransa, Almanya ve Hindistan şeklinde sıralanıyor. Firma dokunmatik geri bildirim ile ilgili birden fazla patentin Xiaomi akıllı telefonlarında izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia ediyor.

    Genelde firmalar izinsiz kullandıkları patentler için sahibiyle uzlaşma yoluna gidiyor. Xiaomi de bu yolu takip ederse belirli bir miktar tazminat ödemesi gerekecek. Diğer türlü mahkemede satış yasağına varan kararlar çıkabilir.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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