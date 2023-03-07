Xiaomi’ye bir dava daha, bu kez Avrupa’da

Xiaomi davalardan kurtulamıyor
Haptics olarak da bilinen ve dokunmatik hareketlerinize titreşim ile geri bildirim sağlayan teknolojiler bugün akıllı telefonlardan tabletlere, giyilebilir cihazlara, medikal ekipmanlara ve dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok farklı sektörde kendisine yer buluyor. Bununla birlikte izinsiz kullanımlar da söz konusu.
Dokunmatik geri bildirim teknolojileri geliştiren Immersion Corporation, bazı patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle 3 ülkede Xiaomi’ye dava açtı. Bu ülkeler Fransa, Almanya ve Hindistan şeklinde sıralanıyor. Firma dokunmatik geri bildirim ile ilgili birden fazla patentin Xiaomi akıllı telefonlarında izinsiz bir şekilde kullanıldığını iddia ediyor.
Genelde firmalar izinsiz kullandıkları patentler için sahibiyle uzlaşma yoluna gidiyor. Xiaomi de bu yolu takip ederse belirli bir miktar tazminat ödemesi gerekecek. Diğer türlü mahkemede satış yasağına varan kararlar çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez