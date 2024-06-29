Xiaomi MIX 5: Tasarım özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Blog yazarı @DigitalChatStation'ın gizemli bir telefonun ayrıntılarını açıklamasıyla teknoloji dünyası oldukça heyecanlandı. İçeriden edindiği bilgiler ve güvenilir sızıntılarıyla tanınan DCS, akıllı telefon tasarımını ve teknolojisini yeniden tanımlayabilecek bir telefon hakkında bilgi paylaştı.

Xiaomi MIX 5 yeni standartlar belirleyecek

Xiaomi MIX serisinin her zaman tasarım yeniliği ve teknolojide ön planda olduğu biliniyor. En son modeli olan Xiaomi MIX 4'ün özellikleri incelendiğinde bu yönü ön plana çıkacaktır. Bu sebeple pek çok kişi bahsi geçen sızıntıdaki cihazın merakla beklenen Xiaomi MIX 5 modeli olduğunu iddia ediyor.

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Sızdırılan bilgilere göre bu yeni telefon aşağıda listelenen bazı özelliklerle donatılacak:

Tam Alanlı Yüksek Çözünürlüklü Ekran Altı Ön Kamera: Bu özellik, çentikler veya delikler olmadan tam ekran bir görüntü sunar. Önceki cihazlar göz önüne alındığında, bu çok büyük bir yükseltme olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, Xiaomi'nin teknolojisi, ekran altı kameranın daha yüksek çözünürlük ve daha iyi görünürlük anlamına geliyor. Kusursuz görüntüler vaat ederken selfie kalitesinden de ödün vermeyecek.

Bu özellik, çentikler veya delikler olmadan tam ekran bir görüntü sunar. Önceki cihazlar göz önüne alındığında, bu çok büyük bir yükseltme olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, Xiaomi'nin teknolojisi, ekran altı kameranın daha yüksek çözünürlük ve daha iyi görünürlük anlamına geliyor. Kusursuz görüntüler vaat ederken selfie kalitesinden de ödün vermeyecek. Extreme BM Siyah Çerçeve + Yekpare Tam Seramik Gövde: Cihaz, ekranı çevreleyen süper ekstrem BM ile tamamen seramikten yapılmış yekpare bir tasarımla birlikte ince çerçevelere sahip olabilir. Bu, yalnızca birinci sınıf hissi ve çekiciliği artırmakla kalmaz aynı zamanda telefonun dayanıklılığına da fayda sağlar.

Cihaz, ekranı çevreleyen süper ekstrem BM ile tamamen seramikten yapılmış yekpare bir tasarımla birlikte ince çerçevelere sahip olabilir. Bu, yalnızca birinci sınıf hissi ve çekiciliği artırmakla kalmaz aynı zamanda telefonun dayanıklılığına da fayda sağlar. Ekran Basınç Çubuğunun Kaldırılması: Çok daha sağlam ve kullanışlı bir yapıya yönelik tasarım yenilemesi, basınca duyarlı teknolojinin muhtemelen doğrudan ekrana veya kasanın başka bir yerine entegre edileceği anlamına geliyor.

Lüks ve dayanıklılığa doğru bir başka adım olan yekpare seramik tasarıma geçiş, telefonu yalnızca teknik özellikler açısından değil, aynı zamanda tasarımı ve işçiliğiyle de özel hale getiriyor. Resmi çıkış tarihi ve tüm detaylar henüz belli olmasa da bu modelin yeni standartlar belirleyeceği kesin.

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