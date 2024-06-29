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    Anlık Bildirim

    Xiaomi MIX 5: Tasarım özellikleri sızdırıldı

    Xiaomi, yakında piyasaya sürmeyi planladığı Xiaomi MIX 5 ile başka bir devrime hazırlanıyor. Popüler sızıntı kaynağı DCS tarafından bazı heyecan verici bilgiler paylaşıldı.
    Xiaomi MIX 5: Tasarım özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Blog yazarı @DigitalChatStation'ın gizemli bir telefonun ayrıntılarını açıklamasıyla teknoloji dünyası oldukça heyecanlandı. İçeriden edindiği bilgiler ve güvenilir sızıntılarıyla tanınan DCS, akıllı telefon tasarımını ve teknolojisini yeniden tanımlayabilecek bir telefon hakkında bilgi paylaştı.

    Xiaomi MIX 5 yeni standartlar belirleyecek

    Xiaomi MIX serisinin her zaman tasarım yeniliği ve teknolojide ön planda olduğu biliniyor. En son modeli olan Xiaomi MIX 4'ün özellikleri incelendiğinde bu yönü ön plana çıkacaktır. Bu sebeple pek çok kişi bahsi geçen sızıntıdaki cihazın merakla beklenen Xiaomi MIX 5 modeli olduğunu iddia ediyor.

    Sızdırılan bilgilere göre bu yeni telefon aşağıda listelenen bazı özelliklerle donatılacak:

    • Tam Alanlı Yüksek Çözünürlüklü Ekran Altı Ön Kamera:  Bu özellik, çentikler veya delikler olmadan tam ekran bir görüntü sunar. Önceki cihazlar göz önüne alındığında, bu çok büyük bir yükseltme olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, Xiaomi'nin teknolojisi, ekran altı kameranın daha yüksek çözünürlük ve daha iyi görünürlük anlamına geliyor. Kusursuz görüntüler vaat ederken selfie kalitesinden de ödün vermeyecek.
    • Extreme BM Siyah Çerçeve + Yekpare Tam Seramik Gövde: Cihaz, ekranı çevreleyen süper ekstrem BM ile tamamen seramikten yapılmış yekpare bir tasarımla birlikte ince çerçevelere sahip olabilir. Bu, yalnızca birinci sınıf hissi ve çekiciliği artırmakla kalmaz aynı zamanda telefonun dayanıklılığına da fayda sağlar.
    • Ekran Basınç Çubuğunun Kaldırılması: Çok daha sağlam ve kullanışlı bir yapıya yönelik tasarım yenilemesi, basınca duyarlı teknolojinin muhtemelen doğrudan ekrana veya kasanın başka bir yerine entegre edileceği anlamına geliyor.

    Lüks ve dayanıklılığa doğru bir başka adım olan yekpare seramik tasarıma geçiş, telefonu yalnızca teknik özellikler açısından değil, aynı zamanda tasarımı ve işçiliğiyle de özel hale getiriyor. Resmi çıkış tarihi ve tüm detaylar henüz belli olmasa da bu modelin yeni standartlar belirleyeceği kesin.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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