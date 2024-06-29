Xiaomi MIX 5: Tasarım özellikleri sızdırıldı

Xiaomi MIX 5 yeni standartlar belirleyecek
Xiaomi MIX serisinin her zaman tasarım yeniliği ve teknolojide ön planda olduğu biliniyor. En son modeli olan Xiaomi MIX 4'ün özellikleri incelendiğinde bu yönü ön plana çıkacaktır. Bu sebeple pek çok kişi bahsi geçen sızıntıdaki cihazın merakla beklenen Xiaomi MIX 5 modeli olduğunu iddia ediyor.
Sızdırılan bilgilere göre bu yeni telefon aşağıda listelenen bazı özelliklerle donatılacak:
- Tam Alanlı Yüksek Çözünürlüklü Ekran Altı Ön Kamera: Bu özellik, çentikler veya delikler olmadan tam ekran bir görüntü sunar. Önceki cihazlar göz önüne alındığında, bu çok büyük bir yükseltme olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, Xiaomi'nin teknolojisi, ekran altı kameranın daha yüksek çözünürlük ve daha iyi görünürlük anlamına geliyor. Kusursuz görüntüler vaat ederken selfie kalitesinden de ödün vermeyecek.
- Extreme BM Siyah Çerçeve + Yekpare Tam Seramik Gövde: Cihaz, ekranı çevreleyen süper ekstrem BM ile tamamen seramikten yapılmış yekpare bir tasarımla birlikte ince çerçevelere sahip olabilir. Bu, yalnızca birinci sınıf hissi ve çekiciliği artırmakla kalmaz aynı zamanda telefonun dayanıklılığına da fayda sağlar.
- Ekran Basınç Çubuğunun Kaldırılması: Çok daha sağlam ve kullanışlı bir yapıya yönelik tasarım yenilemesi, basınca duyarlı teknolojinin muhtemelen doğrudan ekrana veya kasanın başka bir yerine entegre edileceği anlamına geliyor.
Lüks ve dayanıklılığa doğru bir başka adım olan yekpare seramik tasarıma geçiş, telefonu yalnızca teknik özellikler açısından değil, aynı zamanda tasarımı ve işçiliğiyle de özel hale getiriyor. Resmi çıkış tarihi ve tüm detaylar henüz belli olmasa da bu modelin yeni standartlar belirleyeceği kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.