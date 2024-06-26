Xiaomi yeni akıllı saati Watch S4 üzerinde çalışıyor

Xiaomi Watch S4, Xiaomi 15 serisiyle geliyor
Xiaomi Watch S3, Xiaomi 14 serisiyle birlikte 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülmüştü. Yakın zamanda yapılan IMEI veritabanı incelemesinde Xiaomi markasının Watch S4 ile akıllı saat pazarında büyümeye devam edeceği görülüyor. Ayrıca Xiaomi Watch S4'ün önceki nesil Watch S3'te olduğu gibi e-SIM desteğine sahip olması bekleniyor.
Önceki Watch S3, M2311W1 model numarasını kullanırken Xiaomi Watch S4, M2424W1 model numarasını kullanacak. Watch S4 hakkında detaylı bir bilgi olmasa da bir önceki model ve şirket açıklamalarına göre bazı tahminlerde bulunulablir.
Watch S4'ün HyperOS 2.0 yazılımıyla birlikte kutudan çıkması bekleniyor. Bu yeni HyperOS sürümü, kullanıcılara daha akıcı, gelişmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Xiaomi, kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak için yazılımı her yıl optimize edecek.
Xiaomi Watch S4'ün, Ekim ayında tanıtılacak olan Xiaomi 15 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu lansman Xiaomi'nin yeni ürünlerini duyurması açısından oldukça önemli. Xiaomi genellikle yeni ürünlerini büyük etkinliklerde toplu olarak tanıtmayı tercih ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.