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    Xiaomi yeni akıllı saati Watch S4 üzerinde çalışıyor

    Kullanıcılara çeşitli ürünler sunan Xiaomi, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Xiaomi Watch S4 olması beklenen akıllı saat IMEI veri tabanında tespit edildi.
    Xiaomi yeni akıllı saati Watch S4 üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    IMEI veri tabanında tespit edilen bilgilere göre Xiaomi, adının Xiaomi Watch S4 olması beklenen yeni bir akıllı saat geliştiriyor. Yeni akıllı saat hakkında henüz detaylı bir bilgi yok. Çinli markanın bu saati Xiaomi 15 serisiyle birlikte tanıtması bekleniyor.

    Xiaomi Watch S4, Xiaomi 15 serisiyle geliyor

    Xiaomi Watch S3, Xiaomi 14 serisiyle birlikte 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülmüştü. Yakın zamanda yapılan IMEI veritabanı incelemesinde Xiaomi markasının Watch S4 ile akıllı saat pazarında büyümeye devam edeceği görülüyor. Ayrıca Xiaomi Watch S4'ün önceki nesil Watch S3'te olduğu gibi e-SIM desteğine sahip olması bekleniyor.

    Önceki Watch S3, M2311W1 model numarasını kullanırken Xiaomi Watch S4, M2424W1 model numarasını kullanacak. Watch S4 hakkında detaylı bir bilgi olmasa da bir önceki model ve şirket açıklamalarına göre bazı tahminlerde bulunulablir.

    Watch S4'ün HyperOS 2.0 yazılımıyla birlikte kutudan çıkması bekleniyor. Bu yeni HyperOS sürümü, kullanıcılara daha akıcı, gelişmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Xiaomi, kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak için yazılımı her yıl optimize edecek.

    Xiaomi Watch S4'ün, Ekim ayında tanıtılacak olan Xiaomi 15 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu lansman Xiaomi'nin yeni ürünlerini duyurması açısından oldukça önemli. Xiaomi genellikle yeni ürünlerini büyük etkinliklerde toplu olarak tanıtmayı tercih ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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