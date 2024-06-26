Tam Boyutta Gör IMEI veri tabanında tespit edilen bilgilere göre Xiaomi, adının Xiaomi Watch S4 olması beklenen yeni bir akıllı saat geliştiriyor. Yeni akıllı saat hakkında henüz detaylı bir bilgi yok. Çinli markanın bu saati Xiaomi 15 serisiyle birlikte tanıtması bekleniyor.

Xiaomi Watch S4, Xiaomi 15 serisiyle geliyor

Xiaomi Watch S3, Xiaomi 14 serisiyle birlikte 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülmüştü. Yakın zamanda yapılan IMEI veritabanı incelemesinde Xiaomi markasının Watch S4 ile akıllı saat pazarında büyümeye devam edeceği görülüyor. Ayrıca Xiaomi Watch S4'ün önceki nesil Watch S3'te olduğu gibi e-SIM desteğine sahip olması bekleniyor.

Önceki Watch S3, M2311W1 model numarasını kullanırken Xiaomi Watch S4, M2424W1 model numarasını kullanacak. Watch S4 hakkında detaylı bir bilgi olmasa da bir önceki model ve şirket açıklamalarına göre bazı tahminlerde bulunulablir.

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Watch S4'ün HyperOS 2.0 yazılımıyla birlikte kutudan çıkması bekleniyor. Bu yeni HyperOS sürümü, kullanıcılara daha akıcı, gelişmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Xiaomi, kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak için yazılımı her yıl optimize edecek.

Xiaomi Watch S4'ün, Ekim ayında tanıtılacak olan Xiaomi 15 serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu lansman Xiaomi'nin yeni ürünlerini duyurması açısından oldukça önemli. Xiaomi genellikle yeni ürünlerini büyük etkinliklerde toplu olarak tanıtmayı tercih ediyor.

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Xiaomi yeni akıllı saati Watch S4 üzerinde çalışıyor