Xiaomi’nin cebe sığan bilgisayarı satışa çıkıyor

10 yıllık ticari hayatında akıllı telefonlardan televizyonlara, robot süpürgelere ve hava temizleyicilere kadar sayısız sektörde faaliyet gösteren Xiaomi, yavaş yavaş bilgisayar pazarına da ısınıyor.

Ningmei Rubik’s Cube Mini özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Ningmei kısa süre önce firmanın kitle fonlama platformunda hayata geçen ilk bilgisayar ürünü olmuştu. Şimdi ise cebe sığabilecek kadar küçük boyutlarda Ningmei Rubik’s Cube Mini hayata geçiyor.

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Ningmei Rubik’s Cube Mini bilgisayar modeli 62 x 62 x 42mm boyutlarında ve 145gr ağırlığında. İsminden de aslında Rubik Küp boyutlarında olduğu anlaşılıyor. Daha çok gündelik işler için tasarlanan bilgisayar her yere cebinizde gidebiliyor.

Bilgisayarın kalbinde Intel Celeron J4125 işlemcisi yer alıyor. 4 çekirdekli olan işlemci 2GHz taban hızına sahip. Intel UHD Graphics 600 grafik birimi ise 12 kümeli ve 750MHz sınırına kadar çıkabiliyor. İşlemci 10W TDP değerine sahip. İşlemci küçük bir fan ile soğutuluyor.

Tam Boyutta Gör

Kasada 6GB ve 8GB LPDDR4 RAM bellek seçenekleri ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor. HDMI, 2 adet USB 3.0, 1 adet USB Tip-C, TF kart okuyucu, WiFi 5 ve Bluetooth 4.2 şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Ningmei Rubik’s Cube Mini modeli YouPin kitle fonlama platformu üzerinde başarıya ulaştıktan sonra Giztop sitesinde de satışa başladı. 6GB RAM/128GB depolama 189$ fiyat etikeitne sahip. 8GB RAM/256GB depolama 239$ seviyesinde ve bunun Marvel sürümü de 259$.

https://www.tomshardware.com/news/xiaomi-ningmei-rubik-cube-mini-pc-specifications-pricing

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