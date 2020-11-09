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    Xiaomi’nin cebe sığan bilgisayarı satışa çıkıyor

    Ningmei Rubik’s Cube Mini adındaki bilgisayar cebe sığacak kadar küçük ancak 4 çekirdekli Intel Celeron işlemcisi sayesinde gündelik işlerinizin kolayca üstesinden gelebilecek.
    2 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi’nin cebe sığan bilgisayarı satışa çıkıyor

    10 yıllık ticari hayatında akıllı telefonlardan televizyonlara, robot süpürgelere ve hava temizleyicilere kadar sayısız sektörde faaliyet gösteren Xiaomi, yavaş yavaş bilgisayar pazarına da ısınıyor.

    Ningmei Rubik’s Cube Mini özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Ningmei kısa süre önce firmanın kitle fonlama platformunda hayata geçen ilk bilgisayar ürünü olmuştu. Şimdi ise cebe sığabilecek kadar küçük boyutlarda Ningmei Rubik’s Cube Mini hayata geçiyor.

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    Ningmei Rubik’s Cube Mini bilgisayar modeli 62 x 62 x 42mm boyutlarında ve 145gr ağırlığında. İsminden de aslında Rubik Küp boyutlarında olduğu anlaşılıyor. Daha çok gündelik işler için tasarlanan bilgisayar her yere cebinizde gidebiliyor.

    Bilgisayarın kalbinde Intel Celeron J4125 işlemcisi yer alıyor. 4 çekirdekli olan işlemci 2GHz taban hızına sahip. Intel UHD Graphics 600 grafik birimi ise 12 kümeli ve 750MHz sınırına kadar çıkabiliyor. İşlemci 10W TDP değerine sahip. İşlemci küçük bir fan ile soğutuluyor. 

    Xiaomi’nin cebe sığan bilgisayarı satışa çıkıyor
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    Kasada 6GB ve 8GB LPDDR4 RAM bellek seçenekleri ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor. HDMI, 2 adet USB 3.0, 1 adet USB Tip-C, TF kart okuyucu, WiFi 5 ve Bluetooth 4.2 şeklinde diğer özellikleri mevcut.

    Ningmei Rubik’s Cube Mini modeli YouPin kitle fonlama platformu üzerinde başarıya ulaştıktan sonra Giztop sitesinde de satışa başladı. 6GB RAM/128GB depolama 189$ fiyat etikeitne sahip. 8GB RAM/256GB depolama 239$ seviyesinde ve bunun Marvel sürümü de 259$.



    https://www.tomshardware.com/news/xiaomi-ningmei-rubik-cube-mini-pc-specifications-pricing Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
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    darkaura 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 sene once olsa boyle bir seye agzim acik bakardim ama bugun zaten cebe sigan bir bilgisayarim var. bazilarimizin cebindeki akilli telefonlar bu cihazdan daha kuvvetlidir. illaki windowsun gerekli oldugu durumlarda bir anlami olabilir bunun disinda cok bir rekabetci gucu yok.
    10 sene once olsa boyle bir seye agzim acik bakardim ama bugun zaten cebe sigan bir bilgisayarim var. bazilarimizin cebindeki akilli telefonlar bu cihazdan daha...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    darkaura 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 sene once olsa boyle bir seye agzim acik bakardim ama bugun zaten cebe sigan bir bilgisayarim var. bazilarimizin cebindeki akilli telefonlar bu cihazdan daha kuvvetlidir. illaki windowsun gerekli oldugu durumlarda bir anlami olabilir bunun disinda cok bir rekabetci gucu yok.
    Yanıtla +7
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    dugers (syt dgr) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Torrent için buna gerek yok. Al bir raspberry pi kur raspbianı bağla hdd yi ne istiyorsan indir. Ayrıca daha az enerji tüketir. Raspberry ile zibilyon tane proje var. Canın sıkılınca reklam engelleme için pi-hole yaparsın. Biraz istekliysen binbir türlü proje var.

    Ayrıca bugünkü fiyatlar ile ( fiyatları hepsiburadadan aldım)
    Raspberry pi 4 4gb modeli 590 tl
    Mibox s 4k ise 479 tl

    xiaominin çıkardığı cebe sığan alet 179 $ yani ( 9.11.20 kuru ile) 1556 tl
    İllaki windowsla işi olan arkadaşlar harici torrent yaparım yada film dizi izlerim tayfaya tavsiye etmiyorum.
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    kayamtky 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Download makinesi olarak kullanılabilir, sessiz sedasız gece gündüz çalışır, yüksek elektrik harcayan bilgisayarım download işleri için meşgul olmaz.
    İntel Celeron işlemciden bahsettiğine göre Windows da yüklenebilir.
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İyimiş
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    Senkron2 (Salih Altin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Macera arayan tiplerin alacağı saçma ve gereksiz bir ürün. Şuanki yüksek donanıma sahip cep telefonları her türlü işi yapmanıza imkan sağlıyor böyle şeylere gerek yok.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Senkron2
    TV ye bağlayacağımız en adisinden Netflix sertifikalı bir TV Box bile daha pahalı.... Üstelik yükleyeceğin Win ile çoook daha işlevsel bir alet elinde olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    yucelugr (Uğur Yücel) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Senkron2
    Torrent için macera aramaya gerek yok..
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bence tablet yerine günlük dizi film vs tvye bağlanabilir
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    yakupyasar1 2 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyat uygun olursa alınır başka türlü de alınmaz
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    TheJudgé 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat uygun olursa alınır yoksa alınmaz
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    Ussuz (mehmet ) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Monitörü ne edicez. Evdeki bilgisayarına teamviewer indir kur telefonada indir kur al sana gerçek cebe sığan cihaz. Bundan daha mantıklı
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    aliexpress de buna benzer ve üst model bu küçüklükde o kadar fazla ürün var ki, Xiaomi geç kalmış
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Hatta destekleyici olması açısından config olarak benzer;

    https://www.aliexpress.com/item/4001294300635.html

    örneğini verebiliriz. Tüm yorumlar 5* almış.
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    tersadamfeyz (Feyyaz Karakaya) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Xiaomi dedigimiz firma zaten bir nevi aliexpress derlemesi yapan bir firma. Bilenler bilir.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    7011 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    xiaomi, Ningmei Rubik’s Cube Mini ve Donanım
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