Xiaomi Pad 8 serisinin tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor

Xiaomi Pad 8 serisi yakında geliyor
Paylaşılan tanıtım görselinde, Xiaomi Pad 8 serisinin 11,2 inçlik ekrana sahip olacağı ve ince çerçevelerle geleceği görülüyor. Geçen yılki Pad 7 serisinde olduğu gibi, hem Xiaomi Pad 8 hem de Pad 8 Pro’nun aynı ekran boyutuyla gelmesi bekleniyor.
Yeni seri, Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkış yapacak. Diğer teknik özellikler henüz açıklanmasa da görsel, tabletin klavye ve kalem aksesuarlarını destekleyeceğini doğruluyor.
Öte yandan Xiaomi 17 serisinin Çin'de 26 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Seride Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max olmak üzere üç model yer alacak. Pro versiyonların, arka kısımda ikinci bir ekranla geleceği resmi olarak doğrulandı. Tüm modellerin Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle gelmei bekleniyor.
