Xiaomi Pad 8 serisinin tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin 17 serisi amiral gemisi telefonları bu ayın ilerleyen günlerinde Çin’de tanıtılacak. Yayınlanan yeni bir paster, Xiaomi Pad 8 serisinin de yolda olduğunu doğruluyor ve tabletlerin Xiaomi 17 serisi ile birlikte tanıtılabileceğine işaret ediyor. Her ne kadar resmi olarak onaylanmasa da, Pad 8 serisinin standart ve Pro olmak üzere iki versiyondan oluşması bekleniyor. Lansmandan önce, Xiaomi Pad 8 Pro modeli Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

Xiaomi Pad 8 serisi yakında geliyor

Paylaşılan tanıtım görselinde, Xiaomi Pad 8 serisinin 11,2 inçlik ekrana sahip olacağı ve ince çerçevelerle geleceği görülüyor. Geçen yılki Pad 7 serisinde olduğu gibi, hem Xiaomi Pad 8 hem de Pad 8 Pro’nun aynı ekran boyutuyla gelmesi bekleniyor.

Yeni seri, Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkış yapacak. Diğer teknik özellikler henüz açıklanmasa da görsel, tabletin klavye ve kalem aksesuarlarını destekleyeceğini doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 8 Pro, kısa süre önce Geekbench’te listelendi. Listeye göre cihaz, Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak ve 16 GB RAM ile gelecek. Test sonuçlarına göre tablet, tek çekirdekte 2831, çok çekirdekte ise 9260 puan elde ediyor.

Öte yandan Xiaomi 17 serisinin Çin’de 26 Ekim’de tanıtılması bekleniyor. Seride Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max olmak üzere üç model yer alacak. Pro versiyonların, arka kısımda ikinci bir ekranla geleceği resmi olarak doğrulandı. Tüm modellerin Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle gelmei bekleniyor.

