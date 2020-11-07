Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi

    Bu yıl yayınlanması gereken ancak birkaç kez ertelenen Death on the Nile ve Free Guy filmleri tekrar ertelendiler ve bu sefer belirsiz bir tarihe ertelendiler.
    5 gün
    1,4b
    1
    1
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Disney’in yayıncılığını yaptığı iki farklı türdeki film ne yazık ki ertelendi. Sebep resmi olarak açıklanmadı ancak Covid-19 salgının sebep olduğu gişe düşüklüğü olduğunu sanırım söyleyebiliriz çünkü her iki filmin de yapımı çoktan tamamlandı.

    Ayrıca Bkz. "Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu The Comeback Trail filmi 2021'e ertelendi

    Dedektiflik romanlarının en popüler ve başarılı isimlerinden Agatha Christie’nin aynı isimli kitabından uyarlanan Death on the Nile ya da Nil’de Ölüm ertelenen filmlerden ilki. Normalde filmin vizyon tarihi 18 Aralık 2020’ydi. Geçtiğimiz saatlerde film belirsiz bir tarihe ertelendi.

    Filmin yönetmenliğini Kenneth Branagh üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Sophie Okonedo ve Emma Mackey bulunuyor.

    Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Ertelenen bir diğer film ise Ryan Reynolds’ın başrolünde olduğu, ana karakterin kendini açık dünya bir oyunun içinde olduğunu anlamasından sonrasını konu alan Free Guy filmi. Normalde 11 Aralık 2020’de vizyona girmesi gereken film de ne yazık ki belirsiz bir tarihe ertelendi.

    Filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer, Joe Keery, Matty Cardarople ve Lil Rel Howery gibi isimler bulunuyor. Yönetmenliğini Shawn Levy, senaristliğini ise Matt Lieberman ile Zak Penn üstleniyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    35 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    52 dakika önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne film çelişebiliyor nede yayınlanabiliyor. Tüm sektör sınıf atlamışken düştüğümüz duruma bak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı 4 gün Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı 4 gün Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi 4 gün Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı 4 gün Dünyanın ilk 6G uydusu uzaya fırlatıldı 4 gün Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı 4 gün Huawei, Mate 40 Pro'ya olan yoğun talebi karşılayamıyor: Stoklar tükendi 4 gün Açık dünya hayatta kalma oyunu Forager iOS için çıktı 4 gün Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir 4 gün Trump seçimi kaybederse Twitter'dan banlanabilir 4 gün Enerjisini kalbin kasılma gücünden alan implant geliştirildi 5 gün Samsung yeni bir 7000mAh bataryalı telefon hazırlıyor 5 gün Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata Oppo A5 2020 ve HP dizüstü modeli var 5 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Kasım 2020 5 gün Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü 5 gün Yerli Bracksoft geliştiricisi yeni oyununu yayınladı 5 gün AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor 5 gün Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu 5 gün The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi Sonraki Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı 5 gün 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 5 gün Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek 5 gün Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor 5 gün Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı 5 gün Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı 5 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı 5 gün Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de 5 gün Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı 5 gün PS5 kontrolcüsü DualSense'in şarjı ne kadar gidiyor? İşte rakamlar 5 gün Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi 5 gün Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması 5 gün Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak 5 gün İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor 5 gün Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor 5 gün Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu 5 gün Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu 5 gün Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor 5 gün DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız