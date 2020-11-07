Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi

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Disney’in yayıncılığını yaptığı iki farklı türdeki film ne yazık ki ertelendi. Sebep resmi olarak açıklanmadı ancak Covid-19 salgının sebep olduğu gişe düşüklüğü olduğunu sanırım söyleyebiliriz çünkü her iki filmin de yapımı çoktan tamamlandı.

Ayrıca Bkz. "Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı"

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Dedektiflik romanlarının en popüler ve başarılı isimlerinden Agatha Christie’nin aynı isimli kitabından uyarlanan Death on the Nile ya da Nil’de Ölüm ertelenen filmlerden ilki. Normalde filmin vizyon tarihi 18 Aralık 2020’ydi. Geçtiğimiz saatlerde film belirsiz bir tarihe ertelendi.

Filmin yönetmenliğini Kenneth Branagh üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Sophie Okonedo ve Emma Mackey bulunuyor.

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Ertelenen bir diğer film ise Ryan Reynolds’ın başrolünde olduğu, ana karakterin kendini açık dünya bir oyunun içinde olduğunu anlamasından sonrasını konu alan Free Guy filmi. Normalde 11 Aralık 2020’de vizyona girmesi gereken film de ne yazık ki belirsiz bir tarihe ertelendi.

Filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer, Joe Keery, Matty Cardarople ve Lil Rel Howery gibi isimler bulunuyor. Yönetmenliğini Shawn Levy, senaristliğini ise Matt Lieberman ile Zak Penn üstleniyor.

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