Xiaomi’nin merakla beklenen iki tablet modeli kendini gösterdi

Xiaomi, yeni nesil Pad 7 Serisi tabletlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serinin, Pad 7 ve Pad 7 Pro olmak üzere iki model içereceği bildiriliyor. Pro modelinin, Çin’in 3C sertifikasyonunda ve Singapur’un IMDA veri tabanında ortaya çıkması, bu cihazların yakında piyasaya sürüleceğinin sinyallerini veriyor. Tanınmış bir teknoloji sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station (DCS), bu yeni tabletler hakkında bazı önemli detayları paylaştı.
Gelen bilgilere göre, Xiaomi Pad 7 modeli Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılacak. 11 inç boyutunda, 144Hz yenileme hızına sahip 3K LCD ekran sunacak olan bu tablet, 10.000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı tanıyacak. Ayrıca, 120W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebilecek.
Diğer yandan, Pad 7 Pro modelinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 144Hz OLED ekran ile geleceği iddia ediliyor. Pro modelinin batarya kapasitesinin ve şarj hızının standart Pad 7 ile aynı olması bekleniyor. Her iki tablet de, Xiaomi'nin yeni işletim sistemi olan HyperOS 2.0 ile piyasaya sürülecek. HyperOS 2.0’ın Xiaomi 15 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
İlk etapta sadece Çin pazarında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Pad 7 serisinin, daha sonra küresel pazarlara da sunulması planlanıyor. Pad 7 Pro modelinin Singapur’un IMDA sertifikasyonunu geçmesi, Xiaomi'nin bu tabletleri Çin dışında da satışa sunma planlarının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Serinin, Xiaomi 15 serisiyle birlikte Ekim ayında tanıtılması ve teknoloji meraklılarının beğenisine sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.