Xiaomi’nin merakla beklenen iki tablet modeli kendini gösterdi

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Xiaomi, yeni nesil Pad 7 Serisi tabletlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serinin, Pad 7 ve Pad 7 Pro olmak üzere iki model içereceği bildiriliyor. Pro modelinin, Çin’in 3C sertifikasyonunda ve Singapur’un IMDA veri tabanında ortaya çıkması, bu cihazların yakında piyasaya sürüleceğinin sinyallerini veriyor. Tanınmış bir teknoloji sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station (DCS), bu yeni tabletler hakkında bazı önemli detayları paylaştı.

Gelen bilgilere göre, Xiaomi Pad 7 modeli Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılacak. 11 inç boyutunda, 144Hz yenileme hızına sahip 3K LCD ekran sunacak olan bu tablet, 10.000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı tanıyacak. Ayrıca, 120W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebilecek.

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Diğer yandan, Pad 7 Pro modelinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 144Hz OLED ekran ile geleceği iddia ediliyor. Pro modelinin batarya kapasitesinin ve şarj hızının standart Pad 7 ile aynı olması bekleniyor. Her iki tablet de, Xiaomi'nin yeni işletim sistemi olan HyperOS 2.0 ile piyasaya sürülecek. HyperOS 2.0’ın Xiaomi 15 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

İlk etapta sadece Çin pazarında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Pad 7 serisinin, daha sonra küresel pazarlara da sunulması planlanıyor. Pad 7 Pro modelinin Singapur’un IMDA sertifikasyonunu geçmesi, Xiaomi'nin bu tabletleri Çin dışında da satışa sunma planlarının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Serinin, Xiaomi 15 serisiyle birlikte Ekim ayında tanıtılması ve teknoloji meraklılarının beğenisine sunulması bekleniyor.

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