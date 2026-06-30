Xiaomi'nin gizemli elektrikli spor otomobili sızdırıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, son tüketici odaklı SU7 ve YU7 modellerinin ardından elektrikli otomobil gamını genişletmeye hazırlanıyor. Son olarak Çin'de kamuflajlı şekilde iki kapılı yeni bir Xiaomi spor otomobil görüntülendi. Yeni model şirketin şimdiye kadarki en iddialı performans modeli olmaya aday görünüyor.

Xiaomi'nin elektrikli spor otomobili görüntülendi

Sızdırılan görüntülerde araç üzerinde herhangi bir logo yer almıyor. Ancak arka bölümde kullanılan halka biçimindeki LED aydınlatma tasarımı ve gövde hatları, prototipin Xiaomi'ye ait olduğunu gösteriyor. Alçak yapılı gövde, geniş çamurluklar ve damla formundaki tavan çizgisi ise, Xiaomi SU7 Ultra modelinden alınmış.

Test aracının pist odaklı aerodinamik bileşenlerle donatıldığı doğrulandı. Buna göre sabit arka spoyler, geniş difüzör ve çok kollu jantların arkasındaki büyük fren sistemine sahip. En dikkat çekici iddia ise güç ünitesine ilişkin. Sızıntılara göre Xiaomi, daha önce tanıttığı dört elektrik motorlu sistemi bu modelde kullanabilir.

Böylece iki adet şirketin geliştirdiği V8S elektrik motoru ile yeni nesil iki yüksek performanslı motorun bir araya gelmesiyle toplam gücün 2.054 beygire ulaşabileceği öne sürülüyor. Bu seviyedeki performansı kontrol altında tutabilmek için aracın 48 volt dijital elektrik mimarisi üzerine kurulu aktif şasi sistemiyle geleceği de sızıntılar arasında.

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Tam Boyutta Gör Her tekerlek için bağımsız çalışan elektronik süspansiyon sistemi ve steer-by-wire direksiyon teknolojisinin, viraj performansını artırırken gövde salınımını en aza indireceği belirtiliyor. Pil tarafında ise uzun süreli pist kullanımına uygun geliştirilmiş soğutma sistemi bulunacak. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu modelin, Xiaomi'nin 2027'nin ikinci yarısında başlamayı planladığı küresel otomotiv genişleme stratejisinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Ayrıca aracın üretime ulaşması halinde Xiaomi GT adıyla satışa sunulabilir.

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