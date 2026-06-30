Xiaomi'nin gizemli elektrikli spor otomobili sızdırıldı: İşte tasarımı

Xiaomi'nin elektrikli spor otomobili görüntülendi
Sızdırılan görüntülerde araç üzerinde herhangi bir logo yer almıyor. Ancak arka bölümde kullanılan halka biçimindeki LED aydınlatma tasarımı ve gövde hatları, prototipin Xiaomi'ye ait olduğunu gösteriyor. Alçak yapılı gövde, geniş çamurluklar ve damla formundaki tavan çizgisi ise, Xiaomi SU7 Ultra modelinden alınmış.
Test aracının pist odaklı aerodinamik bileşenlerle donatıldığı doğrulandı. Buna göre sabit arka spoyler, geniş difüzör ve çok kollu jantların arkasındaki büyük fren sistemine sahip. En dikkat çekici iddia ise güç ünitesine ilişkin. Sızıntılara göre Xiaomi, daha önce tanıttığı dört elektrik motorlu sistemi bu modelde kullanabilir.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş