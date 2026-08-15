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    OLED monitör satışları hızlandı: İşte en çok satan markalar

    Global OLED monitör satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 98 artarak yaklaşık iki katına çıktı. İşte ASUS, MSI ve Samsung'un dahil olduğu pazarda en çok satan markalar...

    OLED monitör satışları hızlandı: İşte en çok satan markalar Tam Boyutta Gör
    OLED monitör pazarı, 2026'nın ikinci çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürdü. TrendForce verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde global OLED monitör sevkiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 26,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 98 yükseldi. Böylece OLED monitör sevkiyatları yıllık bazda neredeyse iki katına çıktı.

    En çok satan OLED monitör markaları

    TrendForce'a göre pazarda yaşanan bu büyüme, yeni OLED monitör modellerinin piyasaya sürülmesi, Çin'deki 618 alışveriş etkinliğinin oluşturduğu yüksek talep ve özellikle 27 inç QHD modellerin yaygınlaşması etkili oldu. 27 inç QHD OLED monitörler, pazarın en güçlü ürün segmenti olmayı sürdürüyor.

    Üreticiler arasındaki sıralamada ise önceki çeyreğe kıyasla değişiklik yaşanmadı. ASUS, yüzde 23,1 pazar payıyla OLED monitör pazarındaki liderliğini korudu. Şirketin özellikle Çin'deki 618 kampanyasından ve internet kafelerden gelen güçlü talepten faydalandığı belirtiliyor. Samsung yüzde 13,1 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Ancak şirketin Çin pazarındaki faaliyetlerini kademeli olarak azaldığı belirtiliyor.

    Samsung'un pazar payındaki gerileme, şirket ile üçüncü sıradaki MSI arasındaki farkı da oldukça azalttı. MSI, yüzde 12,8 pazar payıyla Samsung'un yalnızca 0,3 puan gerisinde kaldı. Şirketin Çin'deki 618 kampanyaları MSI'ın sevkiyatlarını desteklerken, Samsung ile arasındaki farkın önceki döneme göre önemli ölçüde kapanmasını sağladı.

    1. ASUS - %23,1
    2. Samsung - %13,1
    3. MSI - %12,8
    4. AOC - %8,6
    5. LG - %8,4

    Listenin dördüncü sırasında yüzde 8,6 payla AOC bulunuyor. AOC'nin özellikle 27 inç QHD segmentinde çok sayıda yeni model piyasaya sürmesi ve Çin'deki talebin devam etmesi, şirketin OLED monitör sevkiyatlarını destekledi. LG Electronics (LGE) ise yüzde 8,4 pazar payıyla beşinci sırada yer aldı. Şirketin 39 inç WUHD sınıfındaki premium OLED monitörünün sevkiyatlarının çeyrek boyunca artması, OLED monitör işindeki büyümeye katkı sağladı.

    TrendForce, panel arzındaki iyileşmenin yalnızca büyük üreticilere değil, pazara yeni giren markalara da avantaj sağladığını belirtiyor. Daha fazla panel tedarik edebilen yeni markalar sevkiyatlarını daha hızlı artırırken, lider üreticilerle aralarındaki fark da kapanıyor.

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