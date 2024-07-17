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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip'in gerçek görüntüsü orta çıktı! İşte tasarımı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kapaklı tasarımına sahip ilk telefonu Xiaomi Mix Flip tasarımı belli oldu. Peki Galaxy Z Flip 6'nın yeni rakibi neler sunacak? İşte tasarımı ve beklenen özellikler...
    Xiaomi Mix Flip'in gerçek görüntüsü orta çıktı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Motorola ve Huawei dahil olmak üzere çok sayıda marka, Çin'de kapaklı telefonlar piyasaya sürdü. Bu isimler arasında bulunmayan tek marka ise Xiaomi. Ancak bu bekleyiş çok yakında sonlanıyor. Marka bugün yeni katlanabilir telefon olan Xiaomi Mix Flip'in tasarımını gösteren bir poster yayınladı. 

    İşte Xiaomi Mix Flip

    Paylaşılan tanıtım görseline göre Xiaomi Mix Flip , siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renkte mevcut olacak. Ayrıca arka panelin sol üst yarısı, dikey çift kamera kurulumu için ayrılmış. Bunun yanında da büyük bir kapak ekranı bizleri karşılıyor. Detaylı olarak baktığımızda, kapak ekranının iki parçaya bölünebildiğini ve bu sayede çift kamera kurulumunun altındaki alanın bildirimler için kullanılabileceğini görüyoruz.

    Xiaomi Mix Flip'in gerçek görüntüsü orta çıktı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun üst kenarında ise mikrofon ve IR blaster için olabilecek iki delik mevcut. Öte yandan alt kenarda bir SIM yuvası, bir USB-C portu, bir mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Cihazın sağ tarafında ise bir ses açma/kapama düğmesi ve bir güç tuşu var.

    Xiaomi Mix Flip beklenen özellikler

    Xiaomi, Xiaomi Mix Flip'in Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanına sahip olduğunu resmen doğruladı. Ayrıca ısı dağıtımı için 3D buhar odası soğutma ünitesi ve devasa 4.780mAh pil içerecek ve Leica optiklerinde Summilux lens bulunacak. Diğer raporlara göre katlanabilir modelin, 12 GB / 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı, 67W hızlı şarj ve HyperOS tabanlı Android 14 ile kutusundan çıkması bekleniyor.

    Xiaomi Mix Flip, 19 Temmuz tarihli Xiaomi etkinliğinde Xiaomi Mix Fold 4, Redmi K70 Ultra, Xiaomi Watch S4 Sport, Xiaomi Smart Band 9 ve Xiaomi Buds 5 gibi diğer ürünlerle birlikte tanıtılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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