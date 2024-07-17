Xiaomi Mix Flip'in gerçek görüntüsü orta çıktı! İşte tasarımı

İşte Xiaomi Mix Flip
Paylaşılan tanıtım görseline göre Xiaomi Mix Flip , siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renkte mevcut olacak. Ayrıca arka panelin sol üst yarısı, dikey çift kamera kurulumu için ayrılmış. Bunun yanında da büyük bir kapak ekranı bizleri karşılıyor. Detaylı olarak baktığımızda, kapak ekranının iki parçaya bölünebildiğini ve bu sayede çift kamera kurulumunun altındaki alanın bildirimler için kullanılabileceğini görüyoruz.
Xiaomi Mix Flip beklenen özellikler
Xiaomi, Xiaomi Mix Flip'in Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanına sahip olduğunu resmen doğruladı. Ayrıca ısı dağıtımı için 3D buhar odası soğutma ünitesi ve devasa 4.780mAh pil içerecek ve Leica optiklerinde Summilux lens bulunacak. Diğer raporlara göre katlanabilir modelin, 12 GB / 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı, 67W hızlı şarj ve HyperOS tabanlı Android 14 ile kutusundan çıkması bekleniyor.
Xiaomi Mix Flip, 19 Temmuz tarihli Xiaomi etkinliğinde Xiaomi Mix Fold 4, Redmi K70 Ultra, Xiaomi Watch S4 Sport, Xiaomi Smart Band 9 ve Xiaomi Buds 5 gibi diğer ürünlerle birlikte tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.