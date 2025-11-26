Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro tanıtıldı: Uzayan mop ve 15.000 Pa güç

Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro tanıtıldı
S40 Pro'nun öne çıkan noktası, 15.000 Pa seviyesine ulaşan emiş gücü. Bu değer standart S40'ın 10.000 Pa kapasitesinin belirgin şekilde üzerinde yer alıyor. Ana merkezde dolaşan tüy ya da saçları dolaştırmamak için optimize edilmiş ana fırça yapısı aynı şekilde korunurken, köşe ve kenar temizliği için eklenen yan fırça görevini sürdürüyor. Ancak asıl yenilik mop tarafında ortaya çıkıyor.
Navigasyon tarafında robot süpürge, LDS lazer tarama sistemiyle birlikte geniş bir görüş alanı sağlayan yapılandırılmış ışık sensörü kullanılıyor. Xiaomi, cihazın tek şarjla yaklaşık 180 metrekare alanı temizleyebildiğini belirtiyor. Haritalama sistemi ise, bölge bazlı temizlik ya da zamanlama gibi tüm gelişmiş özellikler dahil Xiaomi Home uygulaması üzerinden yönetilebiliyor. Alexa ve Google Assistant desteği de mevcut.
Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro, Almanya, Fransa ve İspanya'da 299,99 euro seviyesinde satışa çıkacak. İngiltere'de ise 259,99 sterlin etiketine sahip. Ayrıca çok yakında S40 modelinde olduğu gibi Türkiye pazarına ulaşacağını da söyleyelim.