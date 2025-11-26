Giriş
    Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro tanıtıldı: Uzayan mop ve 15.000 Pa güç

    Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro, 15.000 Pa emiş gücü ve köşelere uzanan mekanik mop sistemiyle geliyor. İşte Robot Vacuum S40 Pro özellikleri ve fiyatı...          

    Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro tanıtıldı: Uzayan mop, 15.000 Pa güç! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro modilini tanıttı. Birkaç hafta önce çıkan standart S40'ın geliştirilmiş versiyonu olarak konumlanan cihaz, daha yüksek emiş gücü ve gelişmiş mop sistemiyle geliyor. Fiyat tarafında ise markanın amiral gemisi seviyesine çıkmayacak. İşte Robot Vacuum S40 Pro özellikleri

    Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro tanıtıldı

    S40 Pro'nun öne çıkan noktası, 15.000 Pa seviyesine ulaşan emiş gücü. Bu değer standart S40'ın 10.000 Pa kapasitesinin belirgin şekilde üzerinde yer alıyor. Ana merkezde dolaşan tüy ya da saçları dolaştırmamak için optimize edilmiş ana fırça yapısı aynı şekilde korunurken, köşe ve kenar temizliği için eklenen yan fırça görevini sürdürüyor. Ancak asıl yenilik mop tarafında ortaya çıkıyor.

    Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro tanıtıldı: Uzayan mop, 15.000 Pa güç! Tam Boyutta Gör
    Bu modelde iki adet döner mop pedi bulunuyor ve pedler 180 rpm hız seviyesine ulaşabiliyor. Pedlerden biri mekanik bir kol üzerine yerleştirilmiş durumda. Böylece özellikle duvar dipleri ve dar köşeler için ekstra bir erişim imkânı sağlanıyor. Ayrıca halıların ıslanmaması için mop pedleri otomatik olarak yukarı kalkıyor. Üç farklı su akış seviyesi de farklı zeminlere göre ayarlama olanağı sunuyor.

    Navigasyon tarafında robot süpürge, LDS lazer tarama sistemiyle birlikte geniş bir görüş alanı sağlayan yapılandırılmış ışık sensörü kullanılıyor. Xiaomi, cihazın tek şarjla yaklaşık 180 metrekare alanı temizleyebildiğini belirtiyor. Haritalama sistemi ise, bölge bazlı temizlik ya da zamanlama gibi tüm gelişmiş özellikler dahil Xiaomi Home uygulaması üzerinden yönetilebiliyor. Alexa ve Google Assistant desteği de mevcut.

    Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro, Almanya, Fransa ve İspanya'da 299,99 euro seviyesinde satışa çıkacak. İngiltere'de ise 259,99 sterlin etiketine sahip. Ayrıca çok yakında S40 modelinde olduğu gibi Türkiye pazarına ulaşacağını da söyleyelim.

