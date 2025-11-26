Giriş
    Nintendo Switch ve Switch 2 için yeni güncelleme: İşte çözülen hatalar

    Nintendo, Switch 2 için 21.0.1 güncellemesini yayınladı. Sistem transferi hatalarını ve uyku modundan sonra yaşanan Bluetooth bağlantı sorunlarını düzelten güncelleme, kararlılığı da artırıyor.

    Nintendo Switch ve Switch 2 için yeni güncelleme: İşte hatalar Tam Boyutta Gör
    Nintendo, Switch 2 kullanıcılarını etkileyen bağlantı ve sistem transferi sorunlarını ele alan 21.0.1 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni sürüm özellikle Bluetooth tarafında yaşanan can sıkıcı bir problemi çözüyor. Ayrıca güncelleme yalnızca Switch 2 için değil, orijinal Switch modelleri için de sunulmuş durumda.

    Nintendo Switch ve Switch 2 için yeni güncelleme

    21.0.1 sürümünün en önemli düzeltmelerinden biri, Switch'ten Switch 2'ye sistem transferi sırasında ortaya çıkan 2011-0301 ve 2168-0002 hata kodları. Kullanıcıların aktarımları yarıda kesen bu hata, yerel iletişim yoluyla veri taşıma sürecini belirgin şekilde zorluyordu. Nintendo, güncellemeyle bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.

    Bluetooth tarafında çözüm bekleyen başka bir sorun da mevcut. Uyku modundan çıkıldığında veya Uçak Modu kapatıldığında, kablosuz kontrolcülerin ya da Bluetooth kulaklıkların konsola bağlanamadığı görülebiliyordu. Pek çok kullanıcı, bu durumu aşmak için sistemi yeniden başlatmak zorunda kalıyordu. 21.0.1 güncellemesiyle bu bağlantı sorunu giderilmiş durumda ve günlük kullanımda daha sağlıklı bir kablosuz deneyim sunulması bekleniyor.

    Daha önce yayımlanan 21.0.0 sürümü ise Switch 2'nin genel kullanımını şekillendiren daha kapsamlı yenilikler getiriyordu. Ana menüde fiziksel ve dijital oyun ayırt edilebiliyor, "Çevrimiçi Lisans Kullan" kapalı olsa bile sanal oyun kartları için gerekli veriler indirilebiliyor ve çeşitli arayüz iyileştirmeleri sunuluyordu. Şu an için kademeli olarak sunulan yeni sürümün ise çok yakında küresel olarak paylaşılması bekleniyor.

