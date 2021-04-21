Xiaomi, şimşek tasarımlı arka kamera modülüne sahip bir telefonun patentini aldı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni bir akıllı telefonun patentini aldı. LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan patentte kısa bir açıklama ile birlikte 32 görsel bulunuyor. Görsellere bakıldığında ise akıllı telefonun arkasındaki şimşek tasarımlı kamera modülü dikkat çekiyor.

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Şimşek tasarımlı arka kamera

Patente yer alan görsellerdeki telefonun ekranının ön kamera için herhangi bir çentik veya delikli tasarımı görünmüyor. Bu durum da cihazın ekran altı kamera teknolojisine sahip olabileceğini akıllara getiriyor ancak patent, akıllı telefon tasarımının diğer ayrıntılarını görmezden gelmiş ve yalnızca arka kamera modülüne odaklanmış da olabilir.

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Şimşek şeklindeki arka kamera modülü flaşlı üçlü kamera veya çift flaşlı bir çift kamera gibi görünüyor. Yerleşim olarak bakıldığında 3 farklı durum görülüyor. Görsellerde biri yatay, diğer ikisi de dikey olarak ortada ve sol üst köşede konumlandırılıyor.

Xiaomi'nin bu farklı arka kamera tasarımına sahip akıllı telefonu piyasaya sürüp sürmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/20/xiaomi-patents-phone-thunderbolt-camera-design/

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