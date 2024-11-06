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    Xiaomi, yeni akıllı ekranıyla tüm cihazlarını tek noktadan kontrol etme imkanı sunuyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından satışa sunulan Akıllı Ev Ekranı Mini isimli cihaz, şirketin kendi cihazlarını hızlı ve kolay biçimde tek noktadan kontrol etme imkanı veriyor.

    Xiaomi Smart Home Screen Mini satışa sunuldu, işte fiyatı! Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni bir akıllı ev cihazını kullanıcıların beğenisine sundu. “Xiaomi Akıllı Ev Ekranı Mini” (Xiaomi Smart Home Screen Mini) adı verilen bu kompakt cihaz, akıllı ev sistemlerinin merkezinde yer almak üzere tasarlandı. Xiaomi ekosistemine bağlı cihazları kontrol etmeyi kolaylaştıran Mini, hoparlör desteği ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikler sunarak Xiaomi kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

    Akıllı Ev Ekranı Mini’nin küçük boyutları (113 x 78 x 54 mm), kullanım alanında esneklik sağlıyor. Özelleştirilebilir ana ekranı sayesinde sık kullanılan akıllı cihazlar hızlıca erişilebilir konumda tutulabiliyor. Bu cihaz, akıllı ampullerden termostatlara kadar birçok Xiaomi uyumlu ürünü kontrol etme imkânı tanıyor.

    Xiaomi’nin güvenlik kameraları ve video kapı zilleri ile de uyumlu olan cihaz, tetiklenmesi halinde doğrudan canlı video akışını kullanıcıya sunabiliyor. Akıllı Ev Ekranı Mini’nin kendisinde kamera bulunmamakla birlikte, sesli komutlar için Xiaomi’nin Xiao AI asistanı üzerinden eller serbest kullanım sağlıyor. Böylece kullanıcılar, günlük işlerini daha pratik hale getirebiliyor.

    Kişiselleştirme seçenekleri de sunan Mini, 40’tan fazla masaüstü duvar kâğıdı seçeneği ve fotoğraf galerisi ile kullanıcıların tercihine göre özelleştirilebiliyor. Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz, Bluetooth 5.1 ve çift bant Wi-Fi (2.4GHz/5GHz) desteğine sahip. Güç kaynağı olarak ise USB-C bağlantı noktası kullanılıyor.

    Cihazın fiyatı şu anda 35 dolar civarında indirimli olarak satışa sunulmuş durumda. İlerleyen dönemlerde diğer pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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