Xiaomi, yeni akıllı ekranıyla tüm cihazlarını tek noktadan kontrol etme imkanı sunuyor

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Xiaomi, yeni bir akıllı ev cihazını kullanıcıların beğenisine sundu. “Xiaomi Akıllı Ev Ekranı Mini” (Xiaomi Smart Home Screen Mini) adı verilen bu kompakt cihaz, akıllı ev sistemlerinin merkezinde yer almak üzere tasarlandı. Xiaomi ekosistemine bağlı cihazları kontrol etmeyi kolaylaştıran Mini, hoparlör desteği ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikler sunarak Xiaomi kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Akıllı Ev Ekranı Mini’nin küçük boyutları (113 x 78 x 54 mm), kullanım alanında esneklik sağlıyor. Özelleştirilebilir ana ekranı sayesinde sık kullanılan akıllı cihazlar hızlıca erişilebilir konumda tutulabiliyor. Bu cihaz, akıllı ampullerden termostatlara kadar birçok Xiaomi uyumlu ürünü kontrol etme imkânı tanıyor.

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Xiaomi’nin güvenlik kameraları ve video kapı zilleri ile de uyumlu olan cihaz, tetiklenmesi halinde doğrudan canlı video akışını kullanıcıya sunabiliyor. Akıllı Ev Ekranı Mini’nin kendisinde kamera bulunmamakla birlikte, sesli komutlar için Xiaomi’nin Xiao AI asistanı üzerinden eller serbest kullanım sağlıyor. Böylece kullanıcılar, günlük işlerini daha pratik hale getirebiliyor.

Kişiselleştirme seçenekleri de sunan Mini, 40’tan fazla masaüstü duvar kâğıdı seçeneği ve fotoğraf galerisi ile kullanıcıların tercihine göre özelleştirilebiliyor. Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz, Bluetooth 5.1 ve çift bant Wi-Fi (2.4GHz/5GHz) desteğine sahip. Güç kaynağı olarak ise USB-C bağlantı noktası kullanılıyor.

Cihazın fiyatı şu anda 35 dolar civarında indirimli olarak satışa sunulmuş durumda. İlerleyen dönemlerde diğer pazarlara sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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