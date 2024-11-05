Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite destekli en ucuz telefon OnePlus’tan geliyor olabilir

    Akıllı telefon dünyasının en önemli fiyat performans odaklı markalarından biri olan Çinli teknoloji devi OnePlus, yeni modeli sayesinde bir kez daha bu yönünü ön plana çıkarabilir. 

    Snapdragon 8 Elite destekli en ucuz telefon OnePlus’tan geliyor Tam Boyutta Gör

    OnePlus, Çin'de en güçlü yonga seti ve üst düzey kameralarla donatılmış yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13’ü tanıttı. Marka, bu modelin yanı sıra uygun fiyatlı amiral gemisi telefon arayışında olanlar için Ace 5 serisi üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre, Ace 5 modeli geçen yılın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanacakken, Pro versiyonu en yeni Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılacak. Son sızıntılara göre, Ace 5’in ana özellikleri ortaya çıkarken, Pro modeline dair de bazı ipuçları paylaşıldı.

    OnePlus Ace 5 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcili en uygun fiyatlı model olabilir. Şu anda Çin pazarında, Snapdragon 8 Elite işlemcili en uygun fiyatlı model 505$ başlangıç fiyatıyla Realme GT 7 Pro olarak öne çıkıyor. Ancak, OnePlus Ace 5 Pro’nun yaklaşık 465$ civarında bir fiyatla piyasaya sürülerek bu unvanı ele geçirme ihtimali olduğu belirtiliyor. Bu durum, cihazın uygun fiyatlı amiral gemisi segmentinde rekabetçi bir konumda olabileceğine işaret ediyor. Pro modelin, Ace 5 ile aynı ekranı kullanacağı, arka kamerasında ise 50 MP Sony IMX906 ana sensör ile 50 MP Samsung JN1 telefoto lensin bulunabileceği ifade ediliyor.

    Sızan bilgilere göre OnePlus Ace 5, 6,78 inç boyutunda düz 8T OLED ekranla gelecek. BOE X2 paneli, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleriyle donatılacak. Batarya kapasitesinin ise 6.000 mAh’ın üzerinde olacağı ve 100W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Önceki bir duyum, bataryanın 6.300 mAh ile 6.500 mAh arasında olabileceğine işaret ediyordu.

    Selfie kamerası 16 MP çözünürlüğe sahip olacak olan Ace 5’in arka yüzünde ise 50 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kamera sistemi yer alacak. Ayrıca, ana kameranın Ace 5 Pro ile aynı olabileceği düşünülüyor. Ace 5 serisinin Çin'de Kasım veya Aralık aylarında tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımdan sonra yeni modellerin global pazarda da boy göstermesinin beklenildiğini de hatırlatalım.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akbank artı para nedir sticker yapışkanı nasıl çıkar yurtdışı telefon değişim belgesi sönmez reis kimdir fallout 4 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250
    HP 250
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız