Snapdragon 8 Elite destekli en ucuz telefon OnePlus’tan geliyor olabilir

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OnePlus, Çin'de en güçlü yonga seti ve üst düzey kameralarla donatılmış yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13’ü tanıttı. Marka, bu modelin yanı sıra uygun fiyatlı amiral gemisi telefon arayışında olanlar için Ace 5 serisi üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre, Ace 5 modeli geçen yılın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kullanacakken, Pro versiyonu en yeni Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılacak. Son sızıntılara göre, Ace 5’in ana özellikleri ortaya çıkarken, Pro modeline dair de bazı ipuçları paylaşıldı.

OnePlus Ace 5 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcili en uygun fiyatlı model olabilir. Şu anda Çin pazarında, Snapdragon 8 Elite işlemcili en uygun fiyatlı model 505$ başlangıç fiyatıyla Realme GT 7 Pro olarak öne çıkıyor. Ancak, OnePlus Ace 5 Pro’nun yaklaşık 465$ civarında bir fiyatla piyasaya sürülerek bu unvanı ele geçirme ihtimali olduğu belirtiliyor. Bu durum, cihazın uygun fiyatlı amiral gemisi segmentinde rekabetçi bir konumda olabileceğine işaret ediyor. Pro modelin, Ace 5 ile aynı ekranı kullanacağı, arka kamerasında ise 50 MP Sony IMX906 ana sensör ile 50 MP Samsung JN1 telefoto lensin bulunabileceği ifade ediliyor.

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Sızan bilgilere göre OnePlus Ace 5, 6,78 inç boyutunda düz 8T OLED ekranla gelecek. BOE X2 paneli, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleriyle donatılacak. Batarya kapasitesinin ise 6.000 mAh’ın üzerinde olacağı ve 100W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Önceki bir duyum, bataryanın 6.300 mAh ile 6.500 mAh arasında olabileceğine işaret ediyordu.

Selfie kamerası 16 MP çözünürlüğe sahip olacak olan Ace 5’in arka yüzünde ise 50 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kamera sistemi yer alacak. Ayrıca, ana kameranın Ace 5 Pro ile aynı olabileceği düşünülüyor. Ace 5 serisinin Çin'de Kasım veya Aralık aylarında tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımdan sonra yeni modellerin global pazarda da boy göstermesinin beklenildiğini de hatırlatalım.

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