Xiaomi, yeni ses sistemini global pazara sunmak için hazırlıklarını tamamladı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, global pazar için yeni bir ürün olan Xiaomi Soundbar 2.0ch'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şu anda, fiyat ve satış tarihi gibi detaylar netleşmemiş olsa da, bu ses sisteminin uygun fiyatlı bir seçenek olarak Xiaomi Soundbar 3.1ch'nin altında konumlandırılması bekleniyor. Xiaomi Soundbar 2.0ch, iki kanal destekli bir yapıya sahip olup, dış veya iç subwoofer içermiyor. Bunun yerine, iki adet Racetrack hoparlör ile geliyor ve her biri 15 W gücünde ses sağlıyor. Ses frekansı aralığı ise 70 Hz ile 20 kHz arasında.

Xiaomi 14 Ultra, global pazar yolunda önemli bir adım daha attı 1 gün önce eklendi

Ses bağlantı seçenekleri açısından Xiaomi Soundbar 2.0ch oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Optik dijital giriş, koaksiyel giriş, SPDIF ve 3.5 mm AUX gibi kablolu bağlantı seçenekleri mevcut. Ancak, HDMI desteği bulunmuyor. Kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.3 özelliği ile birlikte geliyor. Ayrıca, ses sisteminin duvara monte edilebilmesi için kutu içeriğinde bir montaj aparatı da sunuluyor.

Xiaomi'nin küresel pazardaki son yeniliklerinden bir diğeri de Xiaomi Buds 5 oldu. Bu kulaklıklar, yüksek kaliteli ses deneyimi sunmak için Harman AudioEFX teknolojisi ile optimize edilen 11 mm çift mıknatıslı sürücülere sahip. Qualcomm aptX Lossless ve Hi-Res Audio sertifikaları ile desteklenen bu model, üstün ses kalitesi vadediyor. Yarı kulak içi tasarımı, gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) ve özelleştirilebilir modlarıyla dikkat çekiyor. Üçlü mikrofon sistemi ise telefon görüşmelerinde net bir iletişim sağlıyor. Toplamda 39 saate kadar pil ömrü sunan kulaklıklar, hızlı şarj desteği ve IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla da spor yaparken kullanılmak için uygun bir seçenek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.