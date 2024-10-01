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    Xiaomi, yeni ses sistemini global pazara sunmak için hazırlıklarını tamamladı

    Teknoloji dünyasının en üretken isimlerinden biri olan Xiaomi, şimdilerde yeni ses sistemi modeli Xiaomi Soundbar 2.0ch’yi global pazara sunmak için hazırlıklarını tamamlıyor.

    Xiaomi Soundbar 2.0ch global pazar için satışa sunulacak Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, global pazar için yeni bir ürün olan Xiaomi Soundbar 2.0ch'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şu anda, fiyat ve satış tarihi gibi detaylar netleşmemiş olsa da, bu ses sisteminin uygun fiyatlı bir seçenek olarak Xiaomi Soundbar 3.1ch'nin altında konumlandırılması bekleniyor. Xiaomi Soundbar 2.0ch, iki kanal destekli bir yapıya sahip olup, dış veya iç subwoofer içermiyor. Bunun yerine, iki adet Racetrack hoparlör ile geliyor ve her biri 15 W gücünde ses sağlıyor. Ses frekansı aralığı ise 70 Hz ile 20 kHz arasında.

    Ses bağlantı seçenekleri açısından Xiaomi Soundbar 2.0ch oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Optik dijital giriş, koaksiyel giriş, SPDIF ve 3.5 mm AUX gibi kablolu bağlantı seçenekleri mevcut. Ancak, HDMI desteği bulunmuyor. Kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.3 özelliği ile birlikte geliyor. Ayrıca, ses sisteminin duvara monte edilebilmesi için kutu içeriğinde bir montaj aparatı da sunuluyor.

    Xiaomi'nin küresel pazardaki son yeniliklerinden bir diğeri de Xiaomi Buds 5 oldu. Bu kulaklıklar, yüksek kaliteli ses deneyimi sunmak için Harman AudioEFX teknolojisi ile optimize edilen 11 mm çift mıknatıslı sürücülere sahip. Qualcomm aptX Lossless ve Hi-Res Audio sertifikaları ile desteklenen bu model, üstün ses kalitesi vadediyor. Yarı kulak içi tasarımı, gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) ve özelleştirilebilir modlarıyla dikkat çekiyor. Üçlü mikrofon sistemi ise telefon görüşmelerinde net bir iletişim sağlıyor. Toplamda 39 saate kadar pil ömrü sunan kulaklıklar, hızlı şarj desteği ve IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla da spor yaparken kullanılmak için uygun bir seçenek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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