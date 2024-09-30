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    Xiaomi 14 Ultra, global pazar yolunda önemli bir adım daha attı

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri modellerden biri olan Xiaomi'nin amiral gemisi 15 Ultra, global pazar yolunda oldukça önemli bir adım daha attı.

    Xiaomi 14 Ultra, global pazar yolunda önemli bir adım daha attı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15, yakın zamanda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Serinin lansmanı 23 Ekim’de gerçekleşecek olsa da, Xiaomi 15 Ultra modelinin ayrı bir tarihte, önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15 Ultra'nın Avrupa, Hindistan ve Çin pazarları dışında, Rusya ve diğer Avrasya ülkelerinde de satışa sunulması planlanıyor. Bu doğrultuda cihazın Avrasya Ekonomik Komisyonu’ndan (EEC) sertifikasını alması, piyasaya çıkış için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Xiaomi 15 Ultra, güçlü kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört kameralı sistemde yer alması beklenen 200 megapiksellik telefoto lens, özellikle zoom yetenekleriyle öne çıkacak. Samsung'un HP3 sensörüyle donatılacağı düşünülen bu lens, düşük ışık koşullarında ve ultra makro çekimlerde yüksek performans sunabilir. Ana kamerada ise 1 inçten büyük bir sensör kullanılması bekleniyor ki bu da özellikle düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çekmeyi kolaylaştıracak. Xiaomi 15 Ultra'nın optik zoom kapasitesinin 10 kata kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

    Performans açısından, Xiaomi 15 Ultra'nın Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon işlemcisinden güç alacağı düşünülüyor. Bu güçlü işlemcinin yanı sıra 24 GB’a kadar RAM desteği ve büyük bir 6.200 mAh batarya ile uzun süreli kullanım imkanı sağlayacak. Ayrıca cihaz, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle gelecek.

    Ekran özellikleri de oldukça iddialı. 2K çözünürlüğe sahip ekranın dört tarafında hafif bir eğim bulunacağı belirtiliyor. Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüyle kullanıcıların telefon kilidini hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmesi mümkün olacak. Tasarım açısından da Xiaomi 15 Ultra, deri, fiberglass ve seramik olmak üzere üç farklı materyal seçeneği sunacak. Bu çeşitlilik, kullanıcıların kendi tarzlarına uygun bir cihaz seçmesini kolaylaştıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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