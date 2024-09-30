Xiaomi 14 Ultra, global pazar yolunda önemli bir adım daha attı

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Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15, yakın zamanda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Serinin lansmanı 23 Ekim’de gerçekleşecek olsa da, Xiaomi 15 Ultra modelinin ayrı bir tarihte, önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15 Ultra'nın Avrupa, Hindistan ve Çin pazarları dışında, Rusya ve diğer Avrasya ülkelerinde de satışa sunulması planlanıyor. Bu doğrultuda cihazın Avrasya Ekonomik Komisyonu’ndan (EEC) sertifikasını alması, piyasaya çıkış için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Xiaomi 15 Ultra, güçlü kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört kameralı sistemde yer alması beklenen 200 megapiksellik telefoto lens, özellikle zoom yetenekleriyle öne çıkacak. Samsung'un HP3 sensörüyle donatılacağı düşünülen bu lens, düşük ışık koşullarında ve ultra makro çekimlerde yüksek performans sunabilir. Ana kamerada ise 1 inçten büyük bir sensör kullanılması bekleniyor ki bu da özellikle düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çekmeyi kolaylaştıracak. Xiaomi 15 Ultra'nın optik zoom kapasitesinin 10 kata kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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Performans açısından, Xiaomi 15 Ultra'nın Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon işlemcisinden güç alacağı düşünülüyor. Bu güçlü işlemcinin yanı sıra 24 GB’a kadar RAM desteği ve büyük bir 6.200 mAh batarya ile uzun süreli kullanım imkanı sağlayacak. Ayrıca cihaz, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle gelecek.

Ekran özellikleri de oldukça iddialı. 2K çözünürlüğe sahip ekranın dört tarafında hafif bir eğim bulunacağı belirtiliyor. Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüyle kullanıcıların telefon kilidini hızlı ve güvenli bir şekilde açabilmesi mümkün olacak. Tasarım açısından da Xiaomi 15 Ultra, deri, fiberglass ve seramik olmak üzere üç farklı materyal seçeneği sunacak. Bu çeşitlilik, kullanıcıların kendi tarzlarına uygun bir cihaz seçmesini kolaylaştıracak.

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