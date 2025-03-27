Xiaomi TV Box S 2025 tanıtıldı: 4K Dolby Vision ve dahası

Xiaomi TV Box S 2025 tanıtıldı
3.nesil Xiaomi TV Box S, gücünü 6nm üretim sürecine sahip dört çekirdekli ARM işlemciden (2.5GHz) ve ARM G310 V2 GPU alıyor. Xiaomi’ye göre, yeni yonga seti, önceki nesle kıyasla CPU performansında %25, GPU performansı ise %130 oranında artış gösteriyor. Bu konfigürasyonda ise 2GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesi sunuluyor.
Yeni TV Box S'in bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6 (uyumlu yönlendirici gerektiriyor) ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Fiziksel bağlantı noktaları arasında HDMI 2.1, USB 2.0 ve güç girişi yer alıyor. Cihazın beraberinde gelen Bluetooth uzaktan kumanda, 360° sesli komut desteği sunuyor ve Google Assistant ile doğrudan entegrasyon sağlıyor.
Şu an için Xiaomi, küresel çapta piyasaya sürülmesi beklenen cihazın kesin çıkış tarihi ve satış bölgeleriyle ilgili açıklama yapmadı. Aynı şekilde cihazın satış fiyatı da şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ancak önceki modelin 69 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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