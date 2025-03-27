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    Xiaomi TV Box S 2025 tanıtıldı: 4K Dolby Vision ve dahası

    Xiaomi TV Box S (3.nesil), 4K Dolby Vision ve HDR10+ desteğiyle gelişmiş görüntü kalitesi sunuyor. Wi-Fi 6 ve Dolby Atmos ile donatılan cihaz, Google TV ile akıllı içerik yönetimi sağlıyor.
    Xiaomi TV Box S 2025 tanıtıldı: 4K Dolby Vision ve dahası Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Xiaomi TV Box S (3. Nesil) modeli global pazarda görünmeye başladı. Bu yıl yepyeni bir tasarımda sunulacak cihaz, sürpriz olmayacağı üzere 4K Ultra HD desteğiyle geliyor. Ancak Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos ve DTS:X olmak üzere dolu bir sertifika paketine sahip. İşte Xiaomi TV Box S 2025 özellikleri ve fiyatı...

    Xiaomi TV Box S 2025 tanıtıldı

    3.nesil Xiaomi TV Box S, gücünü 6nm üretim sürecine sahip dört çekirdekli ARM işlemciden (2.5GHz) ve ARM G310 V2 GPU alıyor. Xiaomi’ye göre, yeni yonga seti, önceki nesle kıyasla CPU performansında %25, GPU performansı ise %130 oranında artış gösteriyor. Bu konfigürasyonda ise 2GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesi sunuluyor.

    Yeni TV Box S'in bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6 (uyumlu yönlendirici gerektiriyor) ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Fiziksel bağlantı noktaları arasında HDMI 2.1, USB 2.0 ve güç girişi yer alıyor. Cihazın beraberinde gelen Bluetooth uzaktan kumanda, 360° sesli komut desteği sunuyor ve Google Assistant ile doğrudan entegrasyon sağlıyor.

    Xiaomi TV Box S 2025 tanıtıldı: 4K Dolby Vision ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xiaomi TV Box, tahmin edebileceğiniz üzere Google TV ile geliyor. Dolayısıyla yeni kişiselleştirme seçeneklerine ek olarak, Google Cast desteği ve daha fazlasına ulaşabiliyorsunuz. 97 x 97 x 17 mm boyutlarında ve 91.2 gram ağırlığında olan Xiaomi TV Box S 2025, kutu içeriğinde bir uzaktan kumanda, HDMI kablosu, güç adaptörü ve kullanım kılavuzu ile birlikte geliyor.

    Şu an için Xiaomi, küresel çapta piyasaya sürülmesi beklenen cihazın kesin çıkış tarihi ve satış bölgeleriyle ilgili açıklama yapmadı. Aynı şekilde cihazın satış fiyatı da şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ancak önceki modelin 69 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.

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    TheJudgé 11 saat önce

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