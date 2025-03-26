Xiaomi uygun fiyatlı yeni Redmi oyuncu monitörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Redmi markasıyla oyuncu pazarında atılımlarına devam eden Xiaomi, uygun bir fiyat seviyesinde yüksek akıcılık, tazeleme hızı ve netlik sunan yeni monitör modelini ülkesinde satışa çıkardı.

Redmi G27Q 240Hz özellikleri ve fiyatı

Redmi G27Q 240Hz adındaki oyuncu monitörü 27 inçlik Fast IPS panelinde 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. 1ms griden griye tepki süresi ve AMD FreeSync Premium desteği ile hareket bulanıklığının önüne geçiliyor. Geçen yılın modeline göre tazeleme hızı 180Hz seviyesinden 240Hz seviyesine yükseltilmiş.

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Pik parlaklık 400 nit seviyesine ulaşırken DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini ve sRGB renk gamının da yüzde 100’ünü kapsıyor. 8-bit renk derinliği optimizasyon ile 10-bit seviyesine çıkabiliyor. TÜV Rheinland onaylı mavi ışık sertifikasının yanında QingShan göz koruma sistemi de mevcut.

Bağlantı seçenekleri olarak çift DisplayPort 1.4, çift HDMI 2.0 ve 3.5mm ses girişleri yer alıyor. Redmi G27Q 240Hz oyuncu monitörü 206$ fiyat etiketine sahip.

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Redmi G27Q 240Hz tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı