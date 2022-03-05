Xiaomi Watch S1 Active akıllı saatin görselleri sızdırıldı

Geçen yılın sonlarına doğru Xiaomi, 1.43 inç AMOLED ekrana, 117'ye kadar egzersiz moduna ve 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip Xiaomi Watch S1 isimli akıllı saatini piyasaya sürmüştü. Çağrıları yanıtlamak için bir mikrofon ve hoparlöre sahip olan Watch S1, kalp atış hızını ve kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçebiliyor. Ayrıca tek bir şarjla 12 güne kadar dayandığı iddia edilen 470mAh pil ile geliyor. Bu akıllı saatten sonra Xiaomi, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışmalara başladı. Şimdilerde ise Xiaomi, Watch S1 Active adlı yeni bir Watch S1 varyantını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Xiaomi Watch S1 Active, 15 Mart'ta tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör

Yukarıdaki sızdırılan görsele göre Watch S1 Active, bir önceki modele göre benzer bir tasarımla gelecek. Watch S1 Active, dairesel kadranlı metal bir kasaya, silikon kayışlara ve sağ tarafta iki donanım düğmesine sahip görünüyor. Saatin bezeli üzerinde "Ev, Spor, Dış Mekan, Aktif" yazıları bulunmakta. Ayrıca saatin birden fazla saat yüzünü desteklemesi ve siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Şu an için Xiaomi Watch S1 Active'in özellikleri hakkında bir bilgi bulunmamakta. Ancak Watch S1'e göre bir takım iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin 15 Mart'ta Xiaomi 12 serisi akıllı telefonlarını duyurmak için küresel bir lansman etkinliği düzenlemesi bekleniyor ve Watch S1 Active'in bu lansmanda tanıtılacağı çıkan söylentiler arasında.

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Xiaomi Watch S1 Active akıllı saatin tasarımı sızdırıldı