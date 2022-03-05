Xiaomi Watch S1 Active akıllı saatin görselleri sızdırıldı

Geçen yılın sonlarına doğru Xiaomi, 1.43 inç AMOLED ekrana, 117'ye kadar egzersiz moduna ve 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip Xiaomi Watch S1 isimli akıllı saatini piyasaya sürmüştü. Çağrıları yanıtlamak için bir mikrofon ve hoparlöre sahip olan Watch S1, kalp atış hızını ve kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçebiliyor. Ayrıca tek bir şarjla 12 güne kadar dayandığı iddia edilen 470mAh pil ile geliyor. Bu akıllı saatten sonra Xiaomi, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışmalara başladı. Şimdilerde ise Xiaomi, Watch S1 Active adlı yeni bir Watch S1 varyantını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Xiaomi Watch S1 Active, 15 Mart'ta tanıtılabilir
Yukarıdaki sızdırılan görsele göre Watch S1 Active, bir önceki modele göre benzer bir tasarımla gelecek. Watch S1 Active, dairesel kadranlı metal bir kasaya, silikon kayışlara ve sağ tarafta iki donanım düğmesine sahip görünüyor. Saatin bezeli üzerinde "Ev, Spor, Dış Mekan, Aktif" yazıları bulunmakta. Ayrıca saatin birden fazla saat yüzünü desteklemesi ve siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.
Şu an için Xiaomi Watch S1 Active'in özellikleri hakkında bir bilgi bulunmamakta. Ancak Watch S1'e göre bir takım iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor. Ayrıca şirketin 15 Mart'ta Xiaomi 12 serisi akıllı telefonlarını duyurmak için küresel bir lansman etkinliği düzenlemesi bekleniyor ve Watch S1 Active'in bu lansmanda tanıtılacağı çıkan söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..