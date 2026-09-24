watchOS 27.0.1 yayınlandı: Yeni Apple Watch'larda çıldırtan sorun çözüldü!

Apple Watch 12 ve Watch Ultra 4 modellerinde rastgele yeniden başlatma sorunu giderildi
Yeni Apple Watch modellerini satın alanlar, saat kadranını düzenleme, arama yapma, Siri AI’ı kullanma, Apple Harita veya App Store'u açma, egzersiz kaydetme gibi neredeyse her işlemde saatlerinin yeniden başlatıldığını dile getirmişti. Bazı kullanıcılar da saatlerinin boşta dururken bile yeniden başlatıldığını söylemişti.
watchOS 27.0.1 güncellemesi kendiliğinden yeniden başlatma sorununu gidermiş olsa da, Apple nedenini açıklamadı. Apple’ın sitesinde watchOS 27.0.1 ile ilişkili herhangi bir CVE kaydı bulunmuyor. Bu, güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik bir güncelleme olmadığını, yalnızca Apple Watch Ultra 4 ve Apple Watch Series 12 modelleri için yayınlanan hata düzeltmesi içeren bir güncelleme olduğunu gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: