watchOS 27.0.1 yayınlandı: Yeni Apple Watch'larda çıldırtan sorun çözüldü!

Tam Boyutta Gör watchOS 27 güncellemesinin genel kullanıma sunulmasından kısa bir süre sonra Apple, watchOS 27.0.1 güncellemesini yayınladı. Yazılım, yeni satışa sunulan Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerinde beklenmedik yeniden başlatmalara neden olan bir hatayı gideriyor.

Apple Watch Series 12'de ciddi sorun: Sıfırlamayla çözülmüyor! 3 gün önce eklendi

Apple Watch 12 ve Watch Ultra 4 modellerinde rastgele yeniden başlatma sorunu giderildi

Yeni Apple Watch modellerini satın alanlar, saat kadranını düzenleme, arama yapma, Siri AI’ı kullanma, Apple Harita veya App Store'u açma, egzersiz kaydetme gibi neredeyse her işlemde saatlerinin yeniden başlatıldığını dile getirmişti. Bazı kullanıcılar da saatlerinin boşta dururken bile yeniden başlatıldığını söylemişti.

watchOS 27.0.1 güncellemesi kendiliğinden yeniden başlatma sorununu gidermiş olsa da, Apple nedenini açıklamadı. Apple’ın sitesinde watchOS 27.0.1 ile ilişkili herhangi bir CVE kaydı bulunmuyor. Bu, güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik bir güncelleme olmadığını, yalnızca Apple Watch Ultra 4 ve Apple Watch Series 12 modelleri için yayınlanan hata düzeltmesi içeren bir güncelleme olduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

watchOS 27.0.1 yayınlandı: Apple Watch 12 için kritik güncelleme!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: