Mi Band 7 hakkında ilk detaylar: Daha büyük ekran, GPS, AOD desteği ve akıllı alarm

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Xiaomi'nin en popüler ürünlerinden birinin Mi Band olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akıllı bilekliğin her modeli tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Bir yıl önce piyasaya sürülen Mi Band 6'nın başarısını daha da ileriye taşımak isteyen şirket bunu yapmaya kararlı.

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Mi Band 7 ile ilgili ilk detaylar internete sızdırıldı. Gelen bilgilere göre akıllı bileklik daha büyük bir ekrana sahip olacak. Mi Band 6'nın ekran çözünürlüğü 152 x 486 pikseldi. Yeni modelde 192 x 490 piksel çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana yer verileceği belirtiliyor.

Yerleşik GPS ve yeni güç tassarrufu modu

Mi Band 7, Sürekli Açık Ekran (Always on Display) özelliğini destekleyecek. Ayrıca sızdırılan bilgiler akıllı bilekliğin yerleşik GPS'e sahip olabileceğini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa yeni nesil Mi Band uzun zamandır beklenen GPS sensörüyle gelecek.

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Tüm bunlara ek olarak Mi Band 7'nin, kullanıcıyı ayarlanan alarm saatinden yarım saat önce uyandırmaya başlayan Akıllı Alarm işlevini içereceği söyleniyor. Ayrıca akıllı bilekliğin pil ömrünü artırmak için yeni bir güç tasarrufu modu sunacağı da açığa çıkan detaylar arasında.

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Mi Band 7 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı