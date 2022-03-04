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    Mi Band 7 hakkında ilk detaylar: Daha büyük ekran, GPS, AOD desteği ve akıllı alarm

    Xiaomi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Mi Band 7 ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Akıllı bilekliğin sunacağı yeni özellikler Amazfit Zepp uygulamasının kodları sayesinde deşifre oldu.
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    Mi Band 7 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı
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    Xiaomi'nin en popüler ürünlerinden birinin Mi Band olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akıllı bilekliğin her modeli tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Bir yıl önce piyasaya sürülen Mi Band 6'nın başarısını daha da ileriye taşımak isteyen şirket bunu yapmaya kararlı.

    Mi Band 7 ile ilgili ilk detaylar internete sızdırıldı. Gelen bilgilere göre akıllı bileklik daha büyük bir ekrana sahip olacak. Mi Band 6'nın ekran çözünürlüğü 152 x 486 pikseldi. Yeni modelde 192 x 490 piksel çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana yer verileceği belirtiliyor.

    Yerleşik GPS ve yeni güç tassarrufu modu

    Mi Band 7, Sürekli Açık Ekran (Always on Display) özelliğini destekleyecek. Ayrıca sızdırılan bilgiler akıllı bilekliğin yerleşik GPS'e sahip olabileceğini gösteriyor. Görünüşe bakılırsa yeni nesil Mi Band uzun zamandır beklenen GPS sensörüyle gelecek.

    Mi Band 7 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı
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    Tüm bunlara ek olarak Mi Band 7'nin, kullanıcıyı ayarlanan alarm saatinden yarım saat önce uyandırmaya başlayan Akıllı Alarm işlevini içereceği söyleniyor. Ayrıca akıllı bilekliğin pil ömrünü artırmak için yeni bir güç tasarrufu modu sunacağı da açığa çıkan detaylar arasında.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    xiaomi, akıllı bileklik ve
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