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    Xiaomi yeni 4 fonksiyonlu robot süpürgesini satışa sundu

    Robot süpürge pazarının öncü isimlerinden biri olan Xiaomi, üstün teknolojilerle donattığı yeni robot süpürge modelini resmen satışa sundu. İşte karşınızda her yönüyle Mijia H40.

    Xiaomi yeni 4 fonksiyonlu robot süpürgesini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni Mijia H40 Robot Süpürge Mop'unu piyasaya sürdü. 350 dolardan satışa sunulan bu robot süpürge, ev temizliği konusunda sunduğu ileri teknolojilerle dikkat çekiyor. Ürün, 30 Ağustos itibarıyla ön siparişe açılacak.

    Yeni robot süpürge hangi özelliklerle geliyor

    Mijia H40, güçlü bir 6000Pa emiş gücüne sahip fanla donatılmış, bu sayede tozları özellikle zor ulaşılan yerlerden, zemin çatlaklarından ve halıların derinliklerinden etkili bir şekilde temizliyor. Ayrıca, robotun ana fırçası, saçları ve evcil hayvan tüylerini kolaylıkla toplayacak ve karışmalarını önleyecek şekilde tasarlanmış. Yan akslar da karışmaları minimize edecek şekilde optimize edilmiş, bu da bakımını daha kolay hale getiriyor.

    Kullanıcılar, Mijia H40 ile dört farklı temizlik modu arasından seçim yapabiliyor: önce süpürme, önce silme, süpürme ve silme işlemlerini aynı anda yapma veya sadece süpürme ya da silme.

    Bu model, halı gibi yüzeylerde mop'un otomatik olarak kaldırılmasını sağlayarak, mop'un ıslanmasını ve kirlenmesini önlüyor. Ayrıca, durulama ve kurutma işlemleri sırasında da akıllı mop kaldırma özelliği bulunuyor, böylece ikincil kirlenmenin önüne geçiliyor ve zeminlerin temiz ve kuru kalması sağlanıyor.

    Mijia H40, 4 litrelik su tankı bulunan kompakt bir tabana sahip, bu da tek dolumla 500 metrekareye kadar alanı temizleyebilmesini mümkün kılıyor. Taban, ayarlanabilir durulama frekansları ve kurutma süreleri ile kendi kendini temizleyen bir mop sistemi içeriyor, böylece mop temiz ve koku yapmadan kalıyor.

    Gelişmiş algılama ve navigasyon teknolojileriyle donatılan robot, milimetre düzeyinde engel tanıma ve 360° lazer tarama yaparak hassas ve verimli temizlik sağlıyor. Ayrıca Xiaomi’nin HyperOS Connect desteğiyle Mijia uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor ve Xiao Ai akıllı hoparlörle sesli komutlar aracılığıyla kullanılabiliyor.

    Mijia H40, değiştirilebilir toz torbaları, 700 mL toz haznesi, çocuk kilidi ve çeşitli ev ortamlarına kolayca uyum sağlayan kompakt bir taban gibi ek özellikler de sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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