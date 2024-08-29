Xiaomi yeni 4 fonksiyonlu robot süpürgesini satışa sundu

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Xiaomi, yeni Mijia H40 Robot Süpürge Mop'unu piyasaya sürdü. 350 dolardan satışa sunulan bu robot süpürge, ev temizliği konusunda sunduğu ileri teknolojilerle dikkat çekiyor. Ürün, 30 Ağustos itibarıyla ön siparişe açılacak.

Yeni robot süpürge hangi özelliklerle geliyor

Mijia H40, güçlü bir 6000Pa emiş gücüne sahip fanla donatılmış, bu sayede tozları özellikle zor ulaşılan yerlerden, zemin çatlaklarından ve halıların derinliklerinden etkili bir şekilde temizliyor. Ayrıca, robotun ana fırçası, saçları ve evcil hayvan tüylerini kolaylıkla toplayacak ve karışmalarını önleyecek şekilde tasarlanmış. Yan akslar da karışmaları minimize edecek şekilde optimize edilmiş, bu da bakımını daha kolay hale getiriyor.

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Kullanıcılar, Mijia H40 ile dört farklı temizlik modu arasından seçim yapabiliyor: önce süpürme, önce silme, süpürme ve silme işlemlerini aynı anda yapma veya sadece süpürme ya da silme.

Bu model, halı gibi yüzeylerde mop'un otomatik olarak kaldırılmasını sağlayarak, mop'un ıslanmasını ve kirlenmesini önlüyor. Ayrıca, durulama ve kurutma işlemleri sırasında da akıllı mop kaldırma özelliği bulunuyor, böylece ikincil kirlenmenin önüne geçiliyor ve zeminlerin temiz ve kuru kalması sağlanıyor.

Mijia H40, 4 litrelik su tankı bulunan kompakt bir tabana sahip, bu da tek dolumla 500 metrekareye kadar alanı temizleyebilmesini mümkün kılıyor. Taban, ayarlanabilir durulama frekansları ve kurutma süreleri ile kendi kendini temizleyen bir mop sistemi içeriyor, böylece mop temiz ve koku yapmadan kalıyor.

Gelişmiş algılama ve navigasyon teknolojileriyle donatılan robot, milimetre düzeyinde engel tanıma ve 360° lazer tarama yaparak hassas ve verimli temizlik sağlıyor. Ayrıca Xiaomi’nin HyperOS Connect desteğiyle Mijia uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor ve Xiao Ai akıllı hoparlörle sesli komutlar aracılığıyla kullanılabiliyor.

Mijia H40, değiştirilebilir toz torbaları, 700 mL toz haznesi, çocuk kilidi ve çeşitli ev ortamlarına kolayca uyum sağlayan kompakt bir taban gibi ek özellikler de sunuyor.

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