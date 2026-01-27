Giriş
    Beyaz eşya satışları düştü: Sektör temsilcilerinden taksit talebi!

    Türk beyaz eşya sanayisi için 2025 yılında hem iç pazarda hem de yurt dışı pazarda satışlar düştü. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, taksit olanaklarının güçlendirilmesi talebinde bulundu.

    Beyaz eşya satışları düştü: Sektör temsilcilerinden taksit talebi Tam Boyutta Gör
    Türkiye beyaz eşya sektörü için 2025 yılı hem iç pazar hem de yurt dışına ihracat konusunda daralmanın yaşandığı bir sene olarak kayıtlara geçti. İhracat verileri 8 yıl geriye gitti.

    Türkiye, beyaz eşya sanayisinde yüzde 7’lik üretim hacmiyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük üretim üssü konumunda yer alıyor. 2025 yılında 29 milyon adet üretim gerçekleşti. Doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin istihdam sağlandı.

    İç piyasaya satışlar yüzde 3 daraldı

    Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından paylaşılan verilere göre, beyaz eşya sektöründe 6 ana ürün grubunda iç piyasaya satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 3 azalarak 9,9 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

    Taksit düzenlemesi talebi

    Şengül, iç pazarın yeniden ve sürdürülebilir biçimde hareketlenmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Özellikle günümüzde temel ihtiyaç ürünleri arasında yer alan beyaz eşyada tüketicilere yönelik taksit olanaklarının güçlendirilmesi ve finansmana erişimi kolaylaştıracak adımların atılması iç pazarın sağlıklı işleyişine katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

    İhracat miktarı 8 yıl geriye gitti

    2025 yılı itibarıyla Türkiye beyaz eşya sektörü yaklaşık 29 milyon adetlik üretim hacmiyle faaliyet gösterirken, üretimin yaklaşık yüzde 70’i ihraç ediliyor. Ancak ihracat tarafında son yıllarda gözlenen düşüş trendi 2025’te de devam etti. Sektörün ihracatı bir önceki yıla göre 2,2 milyon adet gerileyerek yüzde 10 düşüş kaydetti ve toplam ihracat hacmi 20,2 milyon adet seviyesine indi. İhracat miktarı 8 yıl gerileyerek 2017 seviyelerine indi. İhracattaki bu gerileme, üretim rakamlarına da yansıdı. 2025’te beyaz eşya üretimi yıllık bazda yüzde 9 oranında azaldı.

    TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Şengül, ihracattaki düşüşte Avrupa Birliği pazarında artan rekabetin ve talep daralmasının bu belirleyici olduğunu ifade etti.  Artan girdi, enerji ve finansman maliyetleri sektörün rekabetçiliğini zorlayan temel unsurlar arasında yer alıyor. Ham maddeye erişim, korumacı ticaret politikaları ve antidamping uygulamaları da hem iç pazarda hem ihracatta daralmayı derinleştirme riski taşıyor. Şengül, özellikle Asya menşeli üreticilerin Avrupa pazarında agresif fiyat politikalarıyla pay kazandığını belirterek, bu durumun Türk üreticiler üzerinde ilave baskı oluşturduğunu vurguladı.

    Türkiye’nin Made in EU’ya dahil edilmesi bekleniyor

    Avrupa Birliği'nde son dönemde gündeme gelen "Made in Europe" tartışmalarını sektör olarak hassasiyetle takip ettiklerine işaret eden Şengül, "Made in Europe düzenlemesinin gündeme gelmesi halinde, mevcut ekonomik entegrasyon düzeyi, mevzuat uyumu ve iklim hedefleri dikkate alınarak Türkiye'nin bu sürecin dışında bırakılmaması gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye'nin bu kapsamın içinde olması bizim için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bu şekilde gerçekleşecek bir regülasyonun bizim lehimize olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin yaratmış olduğu kalifiye istihdam, teknolojik üstünlük, lojistik yakınlıktan dolayı kapsam dışında kalacağımızı düşünmüyoruz." dedi.

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Yeni Haber
    şimdi
