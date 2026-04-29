    Beyaz eşya sektörü Türkiye’de alarm veriyor: İlk çeyrekte sert daralma

    Beyaz eşya sektörü 2026’nın ilk çeyreğinde daraldı. İç satış, ihracat ve üretimde çift haneli düşüş yaşanırken artan maliyetler ve zayıf talep sektör üzerindeki baskıyı artırdı.

    Beyaz eşya sektörü alarm veriyor: İlk çeyrekte sert daralma Tam Boyutta Gör
    Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan ilk çeyrek verileri, hem iç pazarda hem de dış ticarette belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Açıklanan rakamlar, sektör genelinde çift haneli daralmanın yaşandığını ortaya koyarken özellikle ihracattaki gerileme dikkat çekiyor.

    TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül’ün paylaştığı verilere göre, 2026’nın ilk üç ayında altı ana ürün grubunda iç satışlar yüzde 10 azalırken ihracatta yüzde 23, üretimde ise yüzde 21 oranında düşüş yaşandı. Toplam satışlar da bu tabloya paralel şekilde yüzde 19 gerileyerek 6 milyon 288 bin 817 adet seviyesine indi.

    TÜRKBESD, Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, Midea Grup Türkiye, Miele, Samsung, Versuni (Philips) ve Vestel gibi yerli, uluslararası, ithalatçı ve üretici firmaları bünyesinde barındırıyor.

    Düşüş derinleşiyor

    Yılın ilk çeyreğine ilişkin olumsuz tablo, mart ayında daha da belirgin hale geldi. Mart verilerine göre iç satışlar yıllık bazda yüzde 3 düşerken, ihracatta yüzde 29, üretimde ise yüzde 14’lük gerileme kaydedildi. Aynı dönemde toplam satışlar yüzde 21 azalarak 2 milyon 230 bin 369 adet olarak gerçekleşti.

    Beyaz eşya sektörü alarm veriyor: İlk çeyrekte sert daralma Tam Boyutta Gör
    Şengül, bu verilerin yalnızca geçici bir dalgalanma olmadığını, küresel talep koşullarındaki zayıflama ve dış pazarlardaki durgunluğun etkisiyle ihracatta kalıcı bir gerileme riskinin güçlendiğini vurguladı.

    Sektörün karşı karşıya olduğu zorluklar yalnızca talep daralmasıyla sınırlı değil. Enerji, hammadde ve finansman maliyetlerinin yüksek seyri üreticiler üzerinde baskı oluştururken ticaret politikaları da rekabeti zorlaştırıyor. Anti-damping uygulamaları, ek vergiler ve gözetim mekanizmaları hem maliyetleri artırıyor hem de işlem sürelerini uzatıyor.

    Öte yandan Uzak Doğu merkezli üreticilerin düşük maliyet avantajı ve agresif fiyat politikaları, Türk üreticilerin ihracat pazarlarında rekabet gücünü daha da zayıflatıyor. Şengül, mevcut tabloyu “ihracat daralması, maliyet artışları ve ticaret politikaları üçgeninde sıkışan bir sektör” olarak tanımlıyor.

    Türkiye küresel üretim üssü konumunda

    Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, beyaz eşya üretiminde güçlü konumunu koruyor. Avrupa’nın en büyük üretim merkezi olan Türkiye, yüzde 7’lik payla dünyanın ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor. 2025 itibarıyla yıllık 29 milyon adet üretim kapasitesi, yaklaşık 60 bin doğrudan ve 600 bin dolaylı istihdam ile sektör ekonomide önemli bir yer tutuyor.

    Ancak ihracat tarafındaki gerileme dikkat çekici. 2025 yılında 20,2 milyon adet olan ihracat hacmi, yaklaşık 10 yıl önceki seviyelere geri dönmüş durumda. 2026’nın ilk çeyreğinde görülen düşüş ise bu trendin devam ettiğini gösteriyor.

    İç pazarda talebin yavaş seyretmesi de sektörün büyümesini sınırlayan önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Kredi kartı faizleri ve komisyon oranlarının satış kanallarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, taksit imkanlarının artırılmasının iç talebi destekleyebileceğini ifade ediyor.

