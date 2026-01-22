Giriş
    LG, yapay zekalı özel soğutma sistemine sahip klimasını tanıttı

    LG Electronics, ilk kez sıcaklık ve nemi aynı anda kontrol eden yapay zeka destekli soğuktan koruma özelliğine sahip 2026 Whisen serisini tanıttı: Whisen Objet Collection Tower I ve View I Pro.

    LG Whisen Objet Collection Tower I & View I Pro Tam Boyutta Gör
    LG, 2026 LG Whisen Objet Collection Tower I ve View I Pro klimalarını resmen piyasaya sürdü. Yeni modeller, daha konforlu iç ortam havası sağlamak için hem sıcaklığı hem de nemi ayarlayan AI Cold Free adı verilen özel bir soğutma sistemiyle geliyor.

    LG Whisen Objet Collection Tower I & View I Pro

    Geleneksel klimalarda sistem, hava sıcaklığını düşürerek nemi azaltır; bu da odalarda genellikle rahatsız edici derecede soğuk hissedilmesine neden oluyor. LG'nin iki aşamalı ısı eşanjörü tasarımı, ilk aşamada nemi uzaklaştırıyor, ikinci aşamada havayı yeniden ısıtarak sabit, kullanıcı tarafından ayarlanan sıcaklığı koruyor. Bu işlem, standart nem alma cihazlarının keskin soğukluğunu önleyen kuru, serin hava sağlıyor.

    LG ayrıca AI Airflow sistemini de geliştirdi. Kullanıcının yaşadığı şehri ve çevresel koşulları algılamak için radar sensörleri kullanıyor. Alan sıcak olduğunda, sistem güçlü hava akışını etkinleştiriyor. Oda soğudukça, konforu korurken enerji verimliliğini artırmak için daha yumuşak ya da yönlü hava akışına geçiyor.

    Yeni modeller, GPT tabanlı bir motorla desteklenen yapay zeka ses tanıma özelliğini ekleyerek, doğal sesli komutlara, kullanım sorgularına ve oda koşullarına göre mod önerisine olanak tanıyor. Yapay zeka uyku modu, kullanıcının uyku düzenini öğreniyor ve kesintileri en aza indirmek için soğutma hareketini ayarlıyor.

    Seri ayrıca, haftalık olarak ince filtreden tozu temizleyen filtre temizleme robotu ve çevresel verilere göre otomatik temizliği tetikleyen yapay zeka ısı eşanjörü temizliği gibi temizlik ve enerji yönetimi özelliklerinin yanı sıra, enerji tasarrufu ve evcil hayvan bakımı modlarını entegre ediyor. Ekran paneli boyutu 6.8 inç ve sıcaklık, nem ve nem alma durumunu gösteriyor.

