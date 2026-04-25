Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Buzdolabına özel akıllı batarya satışta: Yiyeceklerin bozulmasını önlüyor

    Sadece buzdolabı ve benzeri cihazları koruyan tak çalıştır akıllı yönetilebilir yapıdaki buzdolabı üstü batarya çıktı. Peki bu bataryanın avantajları neler?       

    Buzdolabına özel akıllı batarya satışta Tam Boyutta Gör
    Elektrik kesintileri olduğunda herkesin ilk korkusu buzdolabındaki yiyeceklerin veya daha önemlisi ilaçların bozulması oluyor. Son zamanlarda ev tipi lityum iyon tipi bataryaların ve onu yöneten yazılımların gelişmesiyle birlikte bu soruna çözüm olarak BLUETTI FridgePower isimli buzdolaplarına özel batarya üretildi. Yaklaşık 750$ fiyat etiketi ile BLUETTI FridgePower, 2 kWh kapasiteye sahip. Üstelik LiFePO₄ (LFP) pil teknolojisi sayesinde 10 yıldan fazla bir ömür sunuyor. Toplamda 4000 çevrimde %80 ömür biçilen sistem, standart lityum iyon bataryaların 500 çevriminden çok daha dayanıklı.

    Sistem standart iki kapılı buzdolabını 24 saat boyunca hayatta tutacak şekilde tasarlanmış ancak siz seri bağlanan ve sadece bataryadan oluşan ek kutular ile bunu 4 güne çıkartabiliyorsunuz. Kurulumu ise aynı UPS gibi basit. Buzdolabının fişini cihaza, cihazın fişini de duvar prizine takıyorsunuz. Elektrik kesintisi anında 10 ms’de devreye giren sistem, buzdolabı dahil tüm cihazların jeneratör gibi önce kapanıp sonra açılmasını engelliyor.

    Buzdolabına özel akıllı batarya satışta Tam Boyutta Gör
    Üzerindeki Wi-Fi ve Bluetooth çipleri sayesinde hem ev içinden hem de ev dışından kontrol etmek mümkün. Üstelik sistem ister Google ister Apple tabanlı sesli komut ile akıllı ev sistemlerine bağlanabiliyor. Ayrıca telefonla direkt bağlanıp yönetebiliyor veya aksesuar olarak satılan ekran üzerinden her daim kontrol edebiliyorsunuz.

    Buzdolabına özel akıllı batarya satışta Tam Boyutta Gör
    Cihaz kendi batarya yönetim sistemi sayesinde elektriği farklı saatlerde farklı fiyatlardan alıyorsanız ucuzdan alıp pahalı zamanda kullanma şansı da veriyor. Eğer sadece UPS modunda kullanıyorsanızda sistem kendi batarya sağlığını korumak için 3 ayda bir batarya moduna geçip bataryayı bitiriyor ve tekrar şarj ediyor. Bu akıllı sistem, batarya doluluk seviyesini de yıpranmayı önlemek için devamlı ayarlıyor. Eğer bir fırtına beklentisi var ise bataryayı fırtına öncesi olası kesilmelere karşı en üst seviyeye getiriyor.
    Buzdolabına özel akıllı batarya satışta
    Bekleme anında sadece 3-5 W tüketen 75 mm yüksekliğinde ve buzdolabının üstüne konmak üzere tasarlanmış 20 kg ağırlığındaki sistem üzerindeki iki priz ile akvaryum ya da Wi-Fi veya router gibi önemli cihazları çalıştırmak için de kullanılabilir. Sistem 1800 W’a kadar yükü düzenli olarak karşılarken buzdolabı kompresörü çalışmaya başlarken ihtiyaç duyduğu ekstra yükü de kısa bir süreliğine (3000 W’a kadar) karşılayacak şekilde tasarlanmış.

    Firma tanıdık ve bilindik bir firma olmasına rağmen hem reklam amaçlı hem de bu ürüne erkenden ulaşmak isteyen müşterilere düşük ücretle erişim imkanı tanımak amacıyla başlangıç fiyatı olarak 759$'lık fiyat etiketi biçilmiş. Ancak lansman sonrasnda  fiyat 1300$’a çıkacak.

    Buzdolabına özel akıllı batarya satışta Tam Boyutta Gör
    Bataryanın geniş özellik listesindeki önemli özelliklerden biri 1000 Watt’a kadar üzerindeki XT60 portu üzerinden 12-60 V arasında bir güç ile kendini şarj edebiliyor. Yani bir karavan ya da tekneye duvar aparatları ile sıkıca monte edilebiliyor. Eğer güneş panellerini bağlayıp tamamen elektriği güneşten almasını istiyorsanız seri şekilde bağlanmış bataryalarla buzdolabını buna emanet edebilirsiniz.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum