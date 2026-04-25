Buzdolabına özel akıllı batarya satışta: Yiyeceklerin bozulmasını önlüyor

Tam Boyutta Gör Elektrik kesintileri olduğunda herkesin ilk korkusu buzdolabındaki yiyeceklerin veya daha önemlisi ilaçların bozulması oluyor. Son zamanlarda ev tipi lityum iyon tipi bataryaların ve onu yöneten yazılımların gelişmesiyle birlikte bu soruna çözüm olarak BLUETTI FridgePower isimli buzdolaplarına özel batarya üretildi. Yaklaşık 750$ fiyat etiketi ile BLUETTI FridgePower, 2 kWh kapasiteye sahip. Üstelik LiFePO₄ (LFP) pil teknolojisi sayesinde 10 yıldan fazla bir ömür sunuyor. Toplamda 4000 çevrimde %80 ömür biçilen sistem, standart lityum iyon bataryaların 500 çevriminden çok daha dayanıklı.

Sistem standart iki kapılı buzdolabını 24 saat boyunca hayatta tutacak şekilde tasarlanmış ancak siz seri bağlanan ve sadece bataryadan oluşan ek kutular ile bunu 4 güne çıkartabiliyorsunuz. Kurulumu ise aynı UPS gibi basit. Buzdolabının fişini cihaza, cihazın fişini de duvar prizine takıyorsunuz. Elektrik kesintisi anında 10 ms’de devreye giren sistem, buzdolabı dahil tüm cihazların jeneratör gibi önce kapanıp sonra açılmasını engelliyor.

Tam Boyutta Gör Üzerindeki Wi-Fi ve Bluetooth çipleri sayesinde hem ev içinden hem de ev dışından kontrol etmek mümkün. Üstelik sistem ister Google ister Apple tabanlı sesli komut ile akıllı ev sistemlerine bağlanabiliyor. Ayrıca telefonla direkt bağlanıp yönetebiliyor veya aksesuar olarak satılan ekran üzerinden her daim kontrol edebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Cihaz kendi batarya yönetim sistemi sayesinde elektriği farklı saatlerde farklı fiyatlardan alıyorsanız ucuzdan alıp pahalı zamanda kullanma şansı da veriyor. Eğer sadece UPS modunda kullanıyorsanızda sistem kendi batarya sağlığını korumak için 3 ayda bir batarya moduna geçip bataryayı bitiriyor ve tekrar şarj ediyor. Bu akıllı sistem, batarya doluluk seviyesini de yıpranmayı önlemek için devamlı ayarlıyor. Eğer bir fırtına beklentisi var ise bataryayı fırtına öncesi olası kesilmelere karşı en üst seviyeye getiriyor.

Bekleme anında sadece 3-5 W tüketen 75 mm yüksekliğinde ve buzdolabının üstüne konmak üzere tasarlanmış 20 kg ağırlığındaki sistem üzerindeki iki priz ile akvaryum ya da Wi-Fi veya router gibi önemli cihazları çalıştırmak için de kullanılabilir. Sistem 1800 W’a kadar yükü düzenli olarak karşılarken buzdolabı kompresörü çalışmaya başlarken ihtiyaç duyduğu ekstra yükü de kısa bir süreliğine (3000 W’a kadar) karşılayacak şekilde tasarlanmış.

Firma tanıdık ve bilindik bir firma olmasına rağmen hem reklam amaçlı hem de bu ürüne erkenden ulaşmak isteyen müşterilere düşük ücretle erişim imkanı tanımak amacıyla başlangıç fiyatı olarak 759$'lık fiyat etiketi biçilmiş. Ancak lansman sonrasnda fiyat 1300$’a çıkacak.

Tam Boyutta Gör Bataryanın geniş özellik listesindeki önemli özelliklerden biri 1000 Watt’a kadar üzerindeki XT60 portu üzerinden 12-60 V arasında bir güç ile kendini şarj edebiliyor. Yani bir karavan ya da tekneye duvar aparatları ile sıkıca monte edilebiliyor. Eğer güneş panellerini bağlayıp tamamen elektriği güneşten almasını istiyorsanız seri şekilde bağlanmış bataryalarla buzdolabını buna emanet edebilirsiniz.

