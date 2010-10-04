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Xigmatek yeni işlemci soğutucusu LOKI SD963'ü satışa sunuyor

8 yıl
12,7b
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15
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Xigmatek, LOKI SD963 adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuran 6mm kalınlığında üç adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, 1200-2800 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hzıına göre 20-28 dbA gürültü yaratan 92mm çapında fan kullanıyor.

92mm x 50mm x 134mm boyutlarında ve 330 gram ağırlığında olan Xigmatek LOKI SD963, Intel'in LGA1366, LGA1156 ve LGA775, AMD'nin ise Soket AM2(+) ve Soket AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Xigmatek tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulacak soğutucunun fiyatı hakkında açıklama yapılmadı ancak maliyet odaklı olacağı belirtildi.


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ahmet__01 8 yıl
en çok THERMALTAKE Contac29 un 9cm kopyası , vatanbilgisayar.com/...
inanmayan baksın
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Mr.Legend 8 yıl
Aynen soğutucularda standartlaşmaya başladı bu şekil. Biraz değişik ve etkili şeyler çıkartın. Thermalrigt 120 ye benzemiş.
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OverClocK1ng 8 yıl
Güzelmiş. Al bunu vur Sunbeam Core Contact Freezer a :))
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Batuist 8 yıl
OCZ vendetta 2 nin birebir kopyasını yapmış adamlar..
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alperen_69 8 yıl
ya bu ne yaw aynı model soğutucu yu ısıtıp ısıtıp satıyorlar ,ufak bir değişiklik yap yeni model diye çıkar
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unsalonarici 8 yıl

Batuist

OCZ vendetta 2 nin birebir kopyasını yapmış adamlar..


OCZ Vendetta'nın kopyası diyecektim benden önce yazmışsın.
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born2bemad 8 yıl
2800 rpmde 28dbA
pek inandırıcı gelmedi.
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Process64 8 yıl
Fanı vidalamak yerine lastik aparatla tutturmaları düşük gürültü seviyesine baya katkıda bulunmuş olmalı.

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