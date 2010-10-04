Xigmatek yeni işlemci soğutucusu LOKI SD963'ü satışa sunuyor

Komponent üreticisi Xigmatek, LOKI SD963 adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuran 6mm kalınlığında üç adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, 1200-2800 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hzıına göre 20-28 dbA gürültü yaratan 92mm çapında fan kullanıyor.

92mm x 50mm x 134mm boyutlarında ve 330 gram ağırlığında olan Xigmatek LOKI SD963, Intel'in LGA1366, LGA1156 ve LGA775, AMD'nin ise Soket AM2(+) ve Soket AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Xigmatek tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulacak soğutucunun fiyatı hakkında açıklama yapılmadı ancak maliyet odaklı olacağı belirtildi.