Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir

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Obezitenin kanserle ilişkisi uzun zamandır araştırılmasına ve obezitenin kanser riskini artırdığı bilinmesine rağmen bu durumun mekanizmaları ve patogenezi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şimdi ise Harvardlı araştırmacılar tümör hücrelerinin yağdan zengin molekülleri kullanarak immün ( bağışıklık ) sisteme ait hücrelerin enerji metabolizmasını etkilediğini keşfetti.

Yağdan yüksek diyetin genel alamda kanser riskini artırdığı ve tedavinin prognozunu ( seyir ) kötü yönde etkileyip sağ kalım oranlarını azalttığını biliniyor.

Yeni araştırma için CD8+ T lenfositlerine odaklanan araştırmacılar yağdan zengin diyetin bahsi geçen hücrelerin sayısının azalmasına sebep olduğu ve yağdan zengin diyet sebebiyle tümör hücre metabolizmasının artış gösterdiği, artan enerji yükünün tümör hücre büyümesini artırdığı iddia ediliyor.

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Yağdan zengin diyet

Araştırmacılar yağdan zengin diyetin etkilerini araştırmak amacıyla farklı türden kansere sahip kemirgenlerin bir bölümüne yağdan zengin diyet diğer bölümüne ise normal kabul edilen diyet programını uyguladı.

Yapılan çalışmalarda obez farelerde tümör gelişiminin kontrol grubuna oranla çok daha hızlı ilerlediği ancak çok ilginç bir şekilde paradoksal olarak bu durumun yalnızca immünojenik kanserli farelerde görüldüğü belirtiliyor. Ayrıca obez farelerde tümör dokusu etrafındaki mikro ortamda serbest yağ asidi seviyesinin oldukça azaldığı ( vücudun genelinde fazla olmasına rağmen ) tespit edildi. Bilim insanları bu durumu kanserli hücrelerin yağ asidini enerji için kullanması sebebiyle olduğunu ve yağ asidini tüketen tümör hücreleri sebebiyle CD+8 hücrelerinin söz edilen yağ asitlerini kullanamamasını takriben sayılarının azalmasına yoruyor.

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Yağ asitlerinin paradoksik olarak tüketilmesi araştırmayı da oldukça ilginç kılmakla birlikte yapılan diğer testlerde elimine edilmiş CD8+ T lenfositlerine sahip farelerde uygulanan diyetin, tümör gelişimini ve prognozu etkilemediği belirtiliyor yani diğer bir deyişle yapılan paralel çalışmalar da araştırmacıların yeni çalışmalarını destekliyor.

Yeni araştırma Cell adlı dergide yayımlandı.

https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/12/researchers-study-relationship-between-obesity-and-cancer/?utm_medium=Feed&utm_source=Syndication

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