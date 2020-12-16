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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir

    Yağdan zengin diyetin genel alamda kanser riskini artırdığı ve tedavinin prognozunu kötü yönde etkileyip sağ kalım oranlarını azalttığını biliniyor. Yağdan zengin diyetin etkileri incelendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir
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    Obezitenin kanserle ilişkisi uzun zamandır araştırılmasına ve obezitenin kanser riskini artırdığı bilinmesine rağmen bu durumun mekanizmaları ve patogenezi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şimdi ise Harvardlı araştırmacılar tümör hücrelerinin yağdan zengin molekülleri kullanarak immün ( bağışıklık ) sisteme ait hücrelerin enerji metabolizmasını etkilediğini keşfetti.

    Yağdan yüksek diyetin genel alamda kanser riskini artırdığı ve tedavinin prognozunu ( seyir ) kötü yönde etkileyip sağ kalım oranlarını azalttığını biliniyor.

    Yeni araştırma için CD8+ T lenfositlerine odaklanan araştırmacılar yağdan zengin diyetin bahsi geçen hücrelerin sayısının azalmasına sebep olduğu ve yağdan zengin diyet sebebiyle tümör hücre metabolizmasının artış gösterdiği, artan enerji yükünün tümör hücre büyümesini artırdığı iddia ediliyor.

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    Yağdan zengin diyet

    Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir

    Araştırmacılar yağdan zengin diyetin etkilerini araştırmak amacıyla farklı türden kansere sahip kemirgenlerin bir bölümüne yağdan zengin diyet diğer bölümüne ise normal kabul edilen diyet programını uyguladı.

    Yapılan çalışmalarda obez farelerde tümör gelişiminin kontrol grubuna oranla çok daha hızlı ilerlediği ancak çok ilginç bir şekilde paradoksal olarak bu durumun yalnızca immünojenik kanserli farelerde görüldüğü belirtiliyor. Ayrıca obez farelerde tümör dokusu etrafındaki mikro ortamda serbest yağ asidi seviyesinin oldukça azaldığı ( vücudun genelinde fazla olmasına rağmen ) tespit edildi. Bilim insanları bu durumu kanserli hücrelerin yağ asidini enerji için kullanması sebebiyle olduğunu ve yağ asidini tüketen tümör hücreleri sebebiyle CD+8 hücrelerinin söz edilen yağ asitlerini kullanamamasını takriben sayılarının azalmasına yoruyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Yağ asitlerinin paradoksik olarak tüketilmesi araştırmayı da oldukça ilginç kılmakla birlikte yapılan diğer testlerde elimine edilmiş CD8+ T lenfositlerine sahip farelerde uygulanan diyetin, tümör gelişimini ve prognozu etkilemediği belirtiliyor yani diğer bir deyişle yapılan paralel çalışmalar da araştırmacıların yeni çalışmalarını destekliyor.

    Yeni araştırma Cell adlı dergide yayımlandı.



    https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/12/researchers-study-relationship-between-obesity-and-cancer/?utm_medium=Feed&utm_source=Syndication Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hursad (Hürşad Cengiz) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Omega 6 zengini, omega3 fakiri ısıl işlem görmüş bitkisel yağların ve trans yağların kanserojen olduğu zaten biliniyor. Yağ var yağ var! Asıl soru hangi yağ? Yağlar kanserojen demek fazla genel bir tanım.
    Omega 6 zengini, omega3 fakiri ısıl işlem görmüş bitkisel yağların ve trans yağların kanserojen olduğu zaten biliniyor. Yağ var yağ var! Asıl soru hangi yağ? Ya...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    fotifoti (foti ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bi yayınmış. haber için teşekkürler ancak başlıkla konunun ilgisi yok. Çok yanıltıcı ve bizim okumayı sevmeyen insanımızı etkileyeceği aşikar. Yağca zengin diyetler trans, hidrojenize, yapay vs sağlıksız yağları içermez. Soğuk sıkım, ısıl işlem görmemiş zeytin, hindistancevizi, susam gibi esansiyel (yani vücut tarafından üretilemeyen aminoasitler içeren) yağlar vardır bu diyette. Vücuda yağ yakmayı öğretirsin obez olmazsın. haberde de değindiği gibi kanser riski de azalır. Kanser hücrelerini besleyen yediğin yağlar değil vücutta biriken yağlar.
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    viper (Korcan Ayata) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Makalede kullanilan HFD (high fat diet) icerigine bakarsak:
    Reserch diet D12492.
    203 gr protein
    125 gr maltodextrin
    72.8 gr sükroz
    50 gr lif
    245 gr domuz yagi
    25 gr soya yagi
    Yüksek yagli degil,
    yüksek islenmis karbonhidratli ve hayvansal yagli diyet diyebiliriz.
    yag + seker = obezite
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Keto Diyet ler fena yani o zaman?
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    fotifoti (foti ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    çeviir hatası. Onunla ilgisi yok. Obeziteden bahsediyor. Sağlıklı yağ iyidir. Bas avokadoyu , balık yağını
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    WarSaw (Savaş T.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yağ değil asıl şeker yahudi tohumu gdo lu mısır şurupları
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    hursad (Hürşad Cengiz) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Omega 6 zengini, omega3 fakiri ısıl işlem görmüş bitkisel yağların ve trans yağların kanserojen olduğu zaten biliniyor. Yağ var yağ var! Asıl soru hangi yağ? Yağlar kanserojen demek fazla genel bir tanım.
    Yanıtla +11
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    deoks 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Herşeyin fazlası zarar. Tv maymunu birkaç kişinin lafına uyup kaşık kaşık tereyağı, zeytinyağı yemeyin yani.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi ) deoks
    Canan hocaya laf yok hocam . Kendisi belgelerle konuşur.
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    drdonanım 5 gün ( Mesaj Silindi ) deoks
    biraz geniş bakabilsen soner yalçının iki kitabinı okusan sana neler yedirdikleri duyunca sen kurban olursun canan karatay a
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    fotifoti (foti ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) deoks
    Konunun zeytinyağı ile ilgisi yok. her şeyin fazlası zarar konusunda haklısın. Sorun bizim endüstri ile beraber normal anlayışımızın değişmesi. Bir markete girip zararsız bir şey alman neredeyse imkansuz
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    V4LKyR 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oooo bi dakka, ilginç. Bu durum işleri değiştirir.
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