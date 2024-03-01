Memuriyet hayatı yapay zekâ tehdidi altında

Tam Boyutta Gör Yıllardır yapay zekâ sistemlerinin iş yükü gerektiren pek çok sektörde insanların yerini alacağı konuşuluyor. Ne var ki ChatGPT devrimi ile birlikte zihin gücü gerektiren işleri de artık yapay zekâ yapabiliyor.

İngiliz hükümetinden yapay zekâ kararı

İngiliz hükümeti bir süredir sivil memurlar tarafından gerçekleştirilen pek çok işi yapay zekâ araçlarına devredebilmek için çalışmalar yapıyor. Belirli kaynaklardan bilgileri özetleme, kanun tekliflerine gelen soru önergelerini derleme, kamu konsültasyonlarına cevap verme bunlar arasında.

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İngiltere Başbakan yardımcısı Oliver Dowden kısa süre içerisinde kamu hizmetlerinde kullanılması planlanan bu araç paketini kamuya duyurmaya hazırlanıyor. Bu paketin 25 sivil memurun 3 ayda hazırlayabileceği dosyaları kısa sürede derlediği belirtilmiş. Hükümet paketi şekillendirebilmek için geçen yıl Google, OpenAI, Anthropic gibi firmalarla görüşmeler gerçekleştirmişti.

Özellikle pandemi döneminde sayısı hızla artan sivil memur kadrolarının azaltılması için yapay zekâ entegrasyonu büyük önem taşıyor. Bununla birlikte hükümetin yapay zekâ ofisi bu yıl 30 personelden 70 personele çıkarılacak ve bütçesi de 5 milyon pounddan 110 milyon pounda yükseltilecek.

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