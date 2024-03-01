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    Memuriyet hayatı yapay zekâ tehdidi altında

    İngiltere hükümeti belirli metin düzenleme işlerinde sivil memurlar yerine yapay zekâ araçlarından yararlanmayı planlıyor. Böylece personel tasarrufu sağlanabilecek. 
    Yapay zekâ Tam Boyutta Gör
    Yıllardır yapay zekâ sistemlerinin iş yükü gerektiren pek çok sektörde insanların yerini alacağı konuşuluyor. Ne var ki ChatGPT devrimi ile birlikte zihin gücü gerektiren işleri de artık yapay zekâ yapabiliyor.

    İngiliz hükümetinden yapay zekâ kararı

    İngiliz hükümeti bir süredir sivil memurlar tarafından gerçekleştirilen pek çok işi yapay zekâ araçlarına devredebilmek için çalışmalar yapıyor. Belirli kaynaklardan bilgileri özetleme, kanun tekliflerine gelen soru önergelerini derleme, kamu konsültasyonlarına cevap verme bunlar arasında.

    İngiltere Başbakan yardımcısı Oliver Dowden kısa süre içerisinde kamu hizmetlerinde kullanılması planlanan bu araç paketini kamuya duyurmaya hazırlanıyor. Bu paketin 25 sivil memurun 3 ayda hazırlayabileceği dosyaları kısa sürede derlediği belirtilmiş. Hükümet paketi şekillendirebilmek için geçen yıl Google, OpenAI, Anthropic gibi firmalarla görüşmeler gerçekleştirmişti.

    Özellikle pandemi döneminde sayısı hızla artan sivil memur kadrolarının azaltılması için yapay zekâ entegrasyonu büyük önem taşıyor. Bununla birlikte hükümetin yapay zekâ ofisi bu yıl 30 personelden 70 personele çıkarılacak ve bütçesi de 5 milyon pounddan 110 milyon pounda yükseltilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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