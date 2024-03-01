Memuriyet hayatı yapay zekâ tehdidi altında

İngiliz hükümetinden yapay zekâ kararı
İngiliz hükümeti bir süredir sivil memurlar tarafından gerçekleştirilen pek çok işi yapay zekâ araçlarına devredebilmek için çalışmalar yapıyor. Belirli kaynaklardan bilgileri özetleme, kanun tekliflerine gelen soru önergelerini derleme, kamu konsültasyonlarına cevap verme bunlar arasında.
İngiltere Başbakan yardımcısı Oliver Dowden kısa süre içerisinde kamu hizmetlerinde kullanılması planlanan bu araç paketini kamuya duyurmaya hazırlanıyor. Bu paketin 25 sivil memurun 3 ayda hazırlayabileceği dosyaları kısa sürede derlediği belirtilmiş. Hükümet paketi şekillendirebilmek için geçen yıl Google, OpenAI, Anthropic gibi firmalarla görüşmeler gerçekleştirmişti.
Özellikle pandemi döneminde sayısı hızla artan sivil memur kadrolarının azaltılması için yapay zekâ entegrasyonu büyük önem taşıyor. Bununla birlikte hükümetin yapay zekâ ofisi bu yıl 30 personelden 70 personele çıkarılacak ve bütçesi de 5 milyon pounddan 110 milyon pounda yükseltilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.