OpenAI devrim gibi video aracını duyurdu

Tam Boyutta Gör ChatGPT ile yapay zekâ sohbet robotu alanında bir devrim yapan OpenAI girişimi sonrasında DALL-E metinden görsel teknolojisi ile de ses getirmişti. Girişim şimdi de metinden video aracı ile müthiş üçlemeyi tamamlıyor.

OpenAI Sora nedir?

Sora adıyla tanıtılan yeni yapay zekâ modeli, kullanıcının verdiği bir metne göre 60 saniyelik videolar hazırlayabiliyor. Bu videolar oldukça detaylı, kompleks kamera hareketlerine sahip ve karakterler de oldukça gerçekçi tavırlar sergiliyor.

ChatGPT paraya para demiyor 4 gün önce eklendi

OpenAI muhtemel zarar veya riskler için Sora asistanı konunun uzmanları tarafından değerlendirmeye alınacak. Ayrıca görsel sanatçıları, tasarımcılar, yapımcılar gibi farklı çevreler ile de iş birliği yapılarak profesyonellere nasıl imkânlar tanınacağı konusunda da fikir alınacak.

Kaynak linkindeki sayfada Sora asistanının metne dayalı etkileyici videolarından örnekler verilmiş. Gerçeği ile ayırt edilemeyecek kadar başarılı ve etkileyici video örnekleri yapay zekânın geleceği ile ilgili endişeleri de arttırıyor. OpenAI Sora asistanı yakın zamanda kullanıma sunulacak.

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