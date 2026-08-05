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    Google Asistan telefonlardan tamamen kaldırılıyor: Tarih verildi

    Google, 4 Eylül'den itibaren Android cihazlarda Google Asistan'ı kademeli olarak kullanımdan kaldıracak. Geçiş tamamlandığında kullanıcılar yalnızca Gemini asistanını kullanabilecek.

    Google Asistan telefonlardan tamamen kaldırılıyor: Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Google, Android ekosisteminde uzun süredir devam eden dönüşüm sürecini tamamlıyor. Şirket, 4 Eylül 2026'dan itibaren Google Asistan'ı Android telefon ve tabletlerden kaldırmaya başlayacağını duyurdu. Sürecin tamamlanmasının ardından kullanıcılar eski asistana geri dönemeyecek ve uyumlu cihazlarda yalnızca Gemini kullanılabilecek.

    Google'ın kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme e-postasına göre kaldırma işlemi 4 Eylül'de başlayacak ancak tüm cihazlara ulaşması birkaç hafta sürebilecek. Erişim kaldırıldığında Google Asistan, telefonlar ve tabletlerin yanı sıra bu cihazlarla eşleştirilen aksesuarlarda da kullanılamayacak.

    Wear OS, kulaklıklar ve Android Auto da etkileniyor

    Google Asistan telefonlardan tamamen kaldırılıyor: Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Google Asistan'ın kullanımdan kaldırılması yalnızca mobil cihazları kapsamıyor. Wear OS akıllı saatler, kulaklıklar ve telefona bağlı çalışan Android Auto sistemleri de bu değişiklikten etkilenecek. Buna karşılık, Google built-in altyapısına sahip araçlarda Google Asistan desteği şimdilik devam edecek.

    Şirketin açıklamasına göre bu değişiklik Google Home, Google TV ve akıllı ekranlar için henüz geçerli değil. Google daha önce Gemini'nin bu platformlara da geleceğini açıklamıştı. Gemini entegrasyonu tamamlandığında bu cihazlarda da klasik asistan ile yollar ayrılacka.

    Google, mobil cihazlarda Google Asistan'ı sonlandırma planını ise aslında ilk olarak 2025 yılı için açıklamıştı. Ancak sonradan bu tarih 2026’ya ertelenmişti. Son duyuruyla birlikte geçişin 4 Eylül'de başlayacağı kesinleşmiş oldu.

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