Google Asistan telefonlardan tamamen kaldırılıyor: Tarih verildi

Google'ın kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme e-postasına göre kaldırma işlemi 4 Eylül'de başlayacak ancak tüm cihazlara ulaşması birkaç hafta sürebilecek. Erişim kaldırıldığında Google Asistan, telefonlar ve tabletlerin yanı sıra bu cihazlarla eşleştirilen aksesuarlarda da kullanılamayacak.
Wear OS, kulaklıklar ve Android Auto da etkileniyor
Şirketin açıklamasına göre bu değişiklik Google Home, Google TV ve akıllı ekranlar için henüz geçerli değil. Google daha önce Gemini'nin bu platformlara da geleceğini açıklamıştı. Gemini entegrasyonu tamamlandığında bu cihazlarda da klasik asistan ile yollar ayrılacka.
Google, mobil cihazlarda Google Asistan'ı sonlandırma planını ise aslında ilk olarak 2025 yılı için açıklamıştı. Ancak sonradan bu tarih 2026’ya ertelenmişti. Son duyuruyla birlikte geçişin 4 Eylül'de başlayacağı kesinleşmiş oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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