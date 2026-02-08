Yapay zekâ artık insan kiralıyor

RentAHuman.ai girişimi
Son günlerde sosyal medyada viral olan girişim RentAHuman adını taşıyor. Yapay zekâ trendinin insanları işinden etmesini kabul etmeyen girişim bu süreçten insanlar için yeni iş imkânları oluşabileceğini düşünerek böyle bir konsepte başlamış. Girişimin amacı yapay zekâ ajanlarının imkânlarının ötesine geçen işlerde insan kiralayıp onlara yaptırması.
Kullanıcılar siteye üye olduktan sonra yetenekleri ile ilgili bilgiler veriyor ve iş listeleri oluşturuluyor. Abone olanlar ise diğerlerine göre bir miktar daha avantajlı oluyor. Yapay zekâ çiçek dağıtma, istenen mekânların fotoğraflarını çekme, sosyal medya etkileşimi, görev koordinasyonu gibi işler için başvuruları değerlendiriyor ve eşleme yapıyor.
Görevler 2$ seviyesinden başlıyor ve zorluğuna göre artıyor. Ödemeler kripto cüzdanlara yapılıyor. Bununla birlikte kiralama yapan yapay zekâ ajanları hangi firmalara ait, girişim nasıl bir ağ kurdu ya da bir sosyal deney mi yapılıyor belli değil. Yine de kendine gelir yaratmak isteyen binlerce kullanıcının siteye üye olduğu belirtiliyor.