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    Anlık Bildirim

    Tarihin farklı dönemlerinde nasıl görünürdünüz? İşte cevabı

    Fotoğraflarınızı analiz eden My Heritage AI adlı yapay zekâ motoru, tarihin farklı dönemlerinde nasıl görüneceğinize dair eğlenceli fotoğraflar oluşturuyor.     
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    Yapay zekâ Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ ile son dönemde farklı fotoğraflar oluşturmak trend oldu ve giderek daha da gelişiyor. Yaşlı halimizde nasıl görüneceğimizi hesaplayan yapay zekâ şimdi farklı dönemlerde nasıl görüneceğimizi hesaplıyor.

    My Heritage AI nedir?

    My Heritage AI adıyla geliştirilen yapay zekâ motoru, tarihin farklı dönemlerdeki giyim modasına göre fotoğraflarınızı birleştirerek ilginç görseller ortaya çıkarıyor. Farklı açılardan 20 civarında fotoğrafı sisteme yükledikten sonra en ilginç kısım geliyor.

    Yazılım fotoğraflarınızı çalıştıktan sonra bir Kutup araştırmacısı, Romalı asker, Mısır kraliçesi, Viking, Rönesans eğitimcisi, Orta Çağ şövalyesi gibi farklı kılıklara sokuyor. Böylece hangi çağda nasıl göründüğünüzü anlayabiliyorsunuz.

    Aslında platformun kendisi İsrail merkezli ve bir soy ağacı oluşturma hizmeti sunuyor. Kullanıcılar elde ettikleri bilgiler ve fotoğraflarla soy ağacı oluşturabiliyor. Ayrıca yaşasaydı kaç yaşında olacaktı gibi sorulara da cevap arıyor. Yine fotoğraf renklendirme, canlandırma gibi nostaljik hizmetler mevcut. Son olarak DNA taraması ile farklı kültürlerle ilişkiniz de araştırılabiliyor. Bunlar haliyle abonelik planları ile mümkün. Platformun mobil uygulamaları da var.

    Fotoğraf yükleme sayfası

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 2 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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