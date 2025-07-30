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    Google, Veo 3 Fast modelini duyurdu: Daha hızlı, daha yetenekli

    Google, yapay zekâ destekli video aracı Veo 3'ü artık Vertex AI kullanıcılarına açtı. Ayrıca daha hızlı video üretimi sunan Veo 3 Fast geliyor. İşte detaylar... 

    Google, Veo 3 Fast modelini duyurdu! Daha hızlı, daha yetenekli
    Google, yapay zekâ destekli video üretim modeli Veo 3'ü artık Vertex AI platformunda genel kullanıma sunmaya başladı. Buna ek olarak, modelin daha hızlı ve hafifletilmiş sürümü olan Veo 3 Fast de ilk kez tanıtıldı. Veo 3 Fast, önceki modele kıyasla çok daha kısa sürede video üretebiliyor.

    Veo 3 artık daha hızlı

    Kaçıranlar için Google, kısa süre önce tanıttığı Veo 3 yapay zekâ modeli ile diyaloglardan arka plan seslerine kadar pek çok öğeyi bir araya getirerek etkileyici sonuçlar sunabiliyordu. Şimdi ise modelle ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Google tarafından yapılan yeni açıklamada, Veo 3'ün artık Vertex AI platformunda tüm kullanıcıların erişimine açıldığı duyuruldu. Ayrıca, "Veo 3 Fast" isimli, daha hızlı video üretimine odaklanan yeni bir versiyon da tanıtıldı.

    Veo 3 Fast, 1080p çözünürlükte ve sesli videolar sunulabiliyor. Kullanıcılar bir komutla hem diyalogları hem de arka plan seslerini dahil ederek tüm sahneyi oluşturabiliyor. Üstelik dudak senkronizasyonu ve fiziksel uyumluluk gibi gelişmiş özellikler de korunmuş durumda.

    Google, Veo 3 Fast'in özellikle şirketlerin reklam varyasyonlarını hızlıca oluşturma ve test etme, sağlanan görsellere dayalı ürün tanıtım videoları hazırlama, eğitim materyalleri üretme gibi kurumsal senaryolarda öne çıkacağını söylüyor. Ayrıca her iki model, Ağustos ayında yeni bir özellikle güncellenecek.

    Buna göre Kullanıcılar sağladıkları görselleri sekiz saniyelik videolara dönüştürebilecek. Bu özellik daha önce Gemini ve Google Fotoğraflar tarafında sınırlı olarak test edilmişti, şimdi ise doğrudan Veo altyapısına entegre ediliyor.

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