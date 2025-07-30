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    OpenAI, ChatGPT’ye ders çalışma modu getirdi

    OpenAI, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Study Mode adlı ders çalışma özelliğini ChatGPT’ye ekledi. Bu mod, normalin aksine doğrudan yanıtlar vermiyor.

    OpenAI, ChatGPT’ye ders çalışma modu getirdi Tam Boyutta Gör
    OpenAI, öğrencilerin yalnızca cevaplara ulaşmak yerine konuları derinlemesine kavramalarını sağlamak amacıyla ChatGPT’ye “Study Mode” (Çalış ve Öğren) adında yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Yeni mod, öğrencinin anlamadaki seviyesini ölçmek için sorular soruyor ve bazı durumlarda da öğrenci içerikle etkileşim kurmadan doğrudan cevap vermeyi reddediyor.

    ChatGPT, ders çalıştıracak

    Salı günü itibarıyla Study Mode, ChatGPT’nin Ücretsiz, Plus, Pro ve Team planlarını kullanan giriş yapmış tüm kullanıcılar için sunulmaya başlandı. OpenAI, bu özelliği önümüzdeki haftalarda Edu abonelerine de getirmeyi planlıyor. Bu grup, genellikle tüm öğrenci kitlesi için okul yöneticileri tarafından toplu olarak abone olunan paketleri kapsıyor.

    OpenAI, bu hamlesiyle ChatGPT’yi salt bir yanıt motoru olmaktan çıkarıp etkili bir öğrenme aracına dönüştürmeyi hedefliyor. ChatGPT, eğitim camiasında öğrencilerin düşünme becerilerini köreltebileceği yönünde eleştiriler almıştı. Hatta bazı ülkelerde ChatGPT okullarda yasaklanmıştı. Türkiye’de de ChatGPT gibi araçların eğitim hayatında kullanılması eğitmenler tarafından tavsiye edilmiyor. Ancak yapay zekanın öncülerinden olan Çin, bu teknolojinin ve araçlarının öğrenciler tarafından kullanılmasını zorunlu kılıyor.

    Öte yandan ChatGPT Study Mode, şimdilik seçilebilir, isteğe bağlı bir özellik. Dolayısıyla bir yönetici ya da ebeveynin bu modu zorunlu kılabileceği bir kontrol mekanizması yok. Ancak gelecekte bu tür denetim araçlarının değerlendirmeye alınabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla öğrenme sürecinin etkililiği tamamen öğrencinin motivasyonuna bağlı.

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