Yeni bir buz formu keşfedildi: Ice-VIIt

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Uzak gezegenlerin iç kısımlarında bulunabilecek yüksek basınçlı suyun davranışını anlamak için çalışan bir araştırma ekibi, yeni bir buz formu buldular. Böylece, şimdiye kadar bazılarının doğal yollarla bazılarının laboratuvar çalışmalarında oluştuğu bilinen 19 farklı buz biçimine bir yenisi eklenmiş oldu.

Buzun yeni formu: Ice-VIIt

Farklı sıcaklık ve basınç kombinasyonlarında buz veya su farklı formlara sahip olabiliyor. Nevada Üniversitesi araştırmacıları, yüksek basınç altında suyun özelliklerini ölçmek için yeni bir yöntem geliştirdiler ve geliştirilen yöntem yeni bir buz formu bulmalarına olanak tanıdı.

Öncelikle, elmas örs hücreleri olarak bilinen iki yuvarlak kesimli elmas uçları arasına bir su örneği yerleştirildi. Su yüksek basınç uygulanarak oksijen ve hidrojen atomlarının farklı düzenlemelere zorlanmasıyla buz oluşturuldu. Buz daha sonra türünün ilk örneği olan lazerle ısıtma tekniğiyle kısa bir süre eritildi ve ardından yeniden donarak küçük kristallerden oluşan bir toza benzeyen başka bir forma dönüştürüldü.

Farklı basınçlarla denemelere devam eden ekip, bilinen iki faz(Ice-VII ve Ice-X) arasında geçiş sırasında yeni bir ara faz buldular. Araştırmacıların Ice-VIIt olarak adlandırdığı faz, simetrik tetragonal kristallerden oluşuyor.

Keşfedilen yeni buz formu haricinde araştırmacılar,Ice-X'e geçişin önceden düşünülenden neredeyse üç kat daha düşük basınçlarda gerçekleştiğini de buldular.

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Yeni buz formunun ötegezegenlerin iç koşullarını incelemek adına önemli faydalar sunabileceği belirtiliyor. Ice-VIIt'nin su açısından zengin olması beklenen ötegezegenlerin kabuğunda ve üst mantosunda bolca var olabileceği düşünülüyor.

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Yeni bir buz formu keşfedildi