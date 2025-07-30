Google NotebookLM artık yapay zeka ile sesli slaytlar da yapıyor

NotebookLM slayt da yapıyor
Google, bu özelliği "Audio Overviews"e görsel bir alternatif olarak tanımlıyor. Yapay zeka, belgelerden aldığı verilerle grafikler, diyagramlar, alıntılar ve sayısal bilgiler içeren özgün görseller üreterek anlatımı destekliyor. Böylece soyut kavramların somutlaştırılması, verilerin açıklanması ve süreçlerin gösterimi çok daha etkili hale geliyor. Her ne kadar adı Video Overviews olsa da araç, geleneksel anlamda video oluşturmuyor; sesli slaytlar oluşturuyor.
Video sunumlar, 10 saniyelik ileri-geri sarma ve oynatma hızı ayarlama gibi pratik kontrol özellikleriyle birlikte geliyor. Ayrıca NotebookLM'in "Studio" sekmesi de güncelleniyor. Kullanıcılar artık aynı not defterinde birden fazla sesli ya da görüntülü içerik oluşturup saklayabilecek. Yeni arayüzde, Audio Overviews, Video Overviews, Mind Maps ve Reports için dört ayrı buton yer alacak.
Google, bu görsel yeniliklerin ve işlevsel geliştirmelerin tüm NotebookLM kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda sunulacağını belirtiyor. NotebookLM’in çoğu özelliği Türkçe dilinde mevcut. Platform, öğrenciler arasında sıklıkla tercih ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: