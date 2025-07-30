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Tam Boyutta Gör Google'ın deneysel yapay zeka not alma aracı NotebookLM, artık sadece metin tabanlı içeriklerle sınırlı kalmıyor. Şirket, "Video Overviews" adlı yeni özellikle kullanıcıların notlarını yapay zeka anlatımıyla desteklenen görsel sunumlara dönüştürebileceğini duyurdu. Şimdilik yalnızca İngilizce olarak kullanıma sunulan bu yeniliğin yakında farklı dillerde de erişilebilir olması bekleniyor.

NotebookLM slayt da yapıyor

Google, bu özelliği "Audio Overviews"e görsel bir alternatif olarak tanımlıyor. Yapay zeka, belgelerden aldığı verilerle grafikler, diyagramlar, alıntılar ve sayısal bilgiler içeren özgün görseller üreterek anlatımı destekliyor. Böylece soyut kavramların somutlaştırılması, verilerin açıklanması ve süreçlerin gösterimi çok daha etkili hale geliyor. Her ne kadar adı Video Overviews olsa da araç, geleneksel anlamda video oluşturmuyor; sesli slaytlar oluşturuyor.

Video sunumlar, 10 saniyelik ileri-geri sarma ve oynatma hızı ayarlama gibi pratik kontrol özellikleriyle birlikte geliyor. Ayrıca NotebookLM'in "Studio" sekmesi de güncelleniyor. Kullanıcılar artık aynı not defterinde birden fazla sesli ya da görüntülü içerik oluşturup saklayabilecek. Yeni arayüzde, Audio Overviews, Video Overviews, Mind Maps ve Reports için dört ayrı buton yer alacak.

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Google, bu görsel yeniliklerin ve işlevsel geliştirmelerin tüm NotebookLM kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda sunulacağını belirtiyor. NotebookLM’in çoğu özelliği Türkçe dilinde mevcut. Platform, öğrenciler arasında sıklıkla tercih ediliyor.

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Google NotebookLM artık yapay zeka ile sesli slaytlar da yapıyor

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