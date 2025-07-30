AB’den 30 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi: ABD ve Çin’e karşı atılım başlıyor

AB, geride kalmak istemiyor
Bugüne kadar Avrupa Komisyonu, 13 adet yapay zeka veri merkezi için 10 milyar euro (yaklaşık 11,8 milyar dolar) kaynak ayırdı. Buna ek olarak, gigawatt düzeyinde çalışacak tesisler için 20 milyar euroluk ilk fon da hazırlandı. CNBC’nin haberine göre 16 üye ülkeden gelen 76 başvuru, 60 farklı lokasyonu kapsıyor. İlk tesisin önümüzdeki haftalarda devreye alınması bekleniyor. Münih’teki büyük çaplı merkez ise eylül başında açılacak.
Eğer proje başarıyla uygulanırsa, AB'nin bu hamlesi, dünyadaki en büyük kamu destekli yapay zeka projelerinden biri olacak. Öte yandan AB, bu yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Avrupa’nın güçlü araştırmacı kadrosuna rağmen geri kalmasının temel nedeni, yetersiz bilgi işlem altyapısı.
Elbette şimdilik kesinleşmiş bir yatırım programı oluşmuş değil. Projenin hayata geçirilebilmesi için kamu-özel yatırım dengesinin netleşmesi gerekiyor. Ayrıca bu tip veri merkezleri devasa bir enerji altyapısı gerektiriyor. Dolayısıyla bu yükün de taşınıp taşınamayacağı saptanmalı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: