AB’den 30 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi: ABD ve Çin’e karşı atılım başlıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, küresel ekonomide ikinci sırada yer almasına rağmen yapay zeka alanında henüz liderliğe oynayabilecek konumda değil. Bu açığı kapatmak isteyen Birlik, 30 milyar dolarlık bir girişim kapsamında yüksek kapasiteli gigawatt sınıfı veri merkezleri ağı kurmaya hazırlanıyor. AB, bu proje ile ABD ve Çin arasındaki hesaplama gücü farkını azaltacak.

AB, geride kalmak istemiyor

Bugüne kadar Avrupa Komisyonu, 13 adet yapay zeka veri merkezi için 10 milyar euro (yaklaşık 11,8 milyar dolar) kaynak ayırdı. Buna ek olarak, gigawatt düzeyinde çalışacak tesisler için 20 milyar euroluk ilk fon da hazırlandı. CNBC’nin haberine göre 16 üye ülkeden gelen 76 başvuru, 60 farklı lokasyonu kapsıyor. İlk tesisin önümüzdeki haftalarda devreye alınması bekleniyor. Münih’teki büyük çaplı merkez ise eylül başında açılacak.

Tam Boyutta Gör Her bir gigawatt veri merkezinin maliyetinin 3 ila 5 milyar euro arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu tesisler, tahmini olarak 100 binin üzerinde gelişmiş yapay zeka GPU’sunu destekleyecek kapasitede olacak. UBS’e göre bu tesislerin bazıları, 300 binin üzerinde Blackwell Ultra işlemci barındırabilecek güce ulaşabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, xAI’ın Colossus kümesi 100.000 H100 GPU ile yaklaşık 150 MW enerji tüketiyor. Gigawatt düzeyindeki bir tesis, bunun birkaç katını barındırabilecek potansiyele sahip.

Eğer proje başarıyla uygulanırsa, AB'nin bu hamlesi, dünyadaki en büyük kamu destekli yapay zeka projelerinden biri olacak. Öte yandan AB, bu yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Avrupa’nın güçlü araştırmacı kadrosuna rağmen geri kalmasının temel nedeni, yetersiz bilgi işlem altyapısı.

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Elbette şimdilik kesinleşmiş bir yatırım programı oluşmuş değil. Projenin hayata geçirilebilmesi için kamu-özel yatırım dengesinin netleşmesi gerekiyor. Ayrıca bu tip veri merkezleri devasa bir enerji altyapısı gerektiriyor. Dolayısıyla bu yükün de taşınıp taşınamayacağı saptanmalı.

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AB’den 30 milyar dolarlık yapay zeka veri merkezleri hamlesi

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