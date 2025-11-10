Türkiye ve dünyada en çok kullanılan yapay zekâ araçları açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Statcounter, Kasım 2025 dönemine ait küresel ve Türkiye özelindeki yapay zekâ kullanım verilerini paylaştı. Sonuçlara göre OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tercih edilen üretken yapay zekâ aracı olmaya devam ediyor.

ChatGPT açık ara lider

Küresel çapta yapılan araştırmada ChatGPT yüzde 81,35’lik pazar payı ile açık ara farkla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 11,13 ile Perplexity, yüzde 3,47 ile Microsoft Copilot ve yüzde 3,02 ile Google Gemini takip ediyor. Anthropic'in geliştirdiği Claude yüzde 1,02'lik, Deepseek ise yüzde 0,01’lik paya sahip.

Türkiye özelindeki tablo ise ChatGPT'nin etkisini daha da belirgin hâle getiriyor. Statcounter'aa göre ChatGPT ülkemizde yüzde 91,23’lük ezici bir pazar payına sahip. İkinci sırada yüzde 4,88 ile Gemini, üçüncü sırada ise yüzde 1,77 ile Copilot yer alıyor. Küresel çapta ikinci sırada bulunan Perplexity, Türkiye’de dördüncü sıraya düşmüş durumda. Claude yüzde 0,48, Deepseek ise neredeyse yok denecek kadar düşük bir oranda ölçülmüş.

Dünyada en çok kullanılan yapay zekâ araçları (Kasım 2025):

ChatGPT: %81,35

Perplexity: %11,13

Copilot: %3,47

Gemini: %3,02

Claude: %1,02

Deepseek: %0,01

Türkiye’de en çok kullanılan yapay zekâ araçları (Kasım 2025):

ChatGPT: %91,23

Gemini: %4,88

Copilot: %1,77

Perplexity: %1,64

Claude: %0,48

Deepseek: %0,00

Statcounter'ın paylaştığı verilere göre şu anki eğilimlere bakıldığında, ChatGPT’nin bu liderliğini yakın gelecekte kaybetmesi olası görünmüyor. Keza en yakın rakibi ile arasındaki fark oldukça büyük.

