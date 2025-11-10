Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye ve dünyada en çok kullanılan yapay zekâ araçları açıklandı

    Statcounter, Kasım 2025 itibarıyla dünyanın ve Türkiye'nin en çok kullanılan yapay zekâ araçlarını paylaştı. Sonuçlara göre ChatGPT, hem küresel hem de ülkemiz genelinde rakipsiz.

    Türkiye ve dünyada en çok kullanılan yapay zekâ araçları Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Statcounter, Kasım 2025 dönemine ait küresel ve Türkiye özelindeki yapay zekâ kullanım verilerini paylaştı. Sonuçlara göre OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tercih edilen üretken yapay zekâ aracı olmaya devam ediyor.

    ChatGPT açık ara lider

    Küresel çapta yapılan araştırmada ChatGPT yüzde 81,35’lik pazar payı ile açık ara farkla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 11,13 ile Perplexity, yüzde 3,47 ile Microsoft Copilot ve yüzde 3,02 ile Google Gemini takip ediyor. Anthropic'in geliştirdiği Claude yüzde 1,02'lik, Deepseek ise yüzde 0,01’lik paya sahip. 

    Türkiye özelindeki tablo ise ChatGPT'nin etkisini daha da belirgin hâle getiriyor. Statcounter'aa göre ChatGPT ülkemizde yüzde 91,23’lük ezici bir pazar payına sahip. İkinci sırada yüzde 4,88 ile Gemini, üçüncü sırada ise yüzde 1,77 ile Copilot yer alıyor. Küresel çapta ikinci sırada bulunan Perplexity, Türkiye’de dördüncü sıraya düşmüş durumda. Claude yüzde 0,48, Deepseek ise neredeyse yok denecek kadar düşük bir oranda ölçülmüş.

    Dünyada en çok kullanılan yapay zekâ araçları (Kasım 2025):

    • ChatGPT: %81,35
    • Perplexity: %11,13
    • Copilot: %3,47
    • Gemini: %3,02
    • Claude: %1,02
    • Deepseek: %0,01

    Türkiye’de en çok kullanılan yapay zekâ araçları (Kasım 2025):

    • ChatGPT: %91,23
    • Gemini: %4,88
    • Copilot: %1,77
    • Perplexity: %1,64
    • Claude: %0,48
    • Deepseek: %0,00

    Statcounter'ın paylaştığı verilere göre şu anki eğilimlere bakıldığında, ChatGPT’nin bu liderliğini yakın gelecekte kaybetmesi olası görünmüyor. Keza en yakın rakibi ile arasındaki fark oldukça büyük. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 1 gün önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    enpara sigorta iptali çatı arası piyesli daire ne demek start stop akü takviye yapılır mı 0501 hangi operatör cs 1.5 cfg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum