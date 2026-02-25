Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD teknoloji liderlerini uyardı: Çin, 2027’ye kadar Tayvan’ı işgal edebilir

    ABD istihbaratı Apple, Nvidia ve AMD CEO’larını Çin’in Tayvan’a 2027’ye kadar müdahale edebileceği konusunda uyardı. Brifing sonrası Tim Cook “bir gözüm açık uyuyorum” dedi.

    ABD teknoloji liderlerini uyardı: Çin, Tayvan’ı işgal edebilir Tam Boyutta Gör
    Yeni yayımlanan bir araştırma haberi, ABD istihbarat yetkililerinin 2023 yılı Temmuz ayında teknoloji sektörünün en güçlü isimlerini gizli değerlendirmelerle bilgilendirdiğini ortaya koydu. Toplantıya katılanlar arasında Apple CEO’su Tim Cook, Nvidia CEO’su Jensen Huang, AMD CEO’su Lisa Su ve Qualcomm CEO’su Cristiano Amon bulunuyordu.

    Rapora göre CIA Direktörü William J. Burns ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, şirket yöneticilerine Çin’in askeri kapasite artışının Tayvan’a yönelik bir harekâtı 2027’ye kadar mümkün kılabileceğini gösterdiğini belirtti. Brifingin ardından Tim Cook, yetkililere “bir gözüm açık uyuyorum” dedi. ABD savunma yetkilileri bu zaman çizelgesini daha önce kamuoyuna yansıtmıştı ancak söz konusu brifing, en güncel gizli istihbaratın doğrudan kurumsal liderlere iletilmesi açısından büyük önem taşıyor.

    Küresel çip tedarik zincirinin bel kemiği

    ABD teknoloji liderlerini uyardı: Çin, Tayvan’ı işgal edebilir Tam Boyutta Gör
    ABD’deki politika çevrelerinde Çin’in önümüzdeki on yıl içinde Tayvan’ı işgal etme veya ablukaya alma olasılığı uzun süredir tartışılıyor. Ancak haberde öne çıkan detay, bu riskin ABD hükümeti tarafından doğrudan en büyük teknoloji firmalarına iletilmiş olması.

    Tayvan, dünyanın en ileri düzey yarı iletken üretiminin yaklaşık %90’ını, özellikle de TSMC üzerinden sağlıyor. Olası bir müdahale veya işgal, küresel çip tedarik zincirini anında sekteye uğratacak, tüketici elektroniği, yapay zeka altyapısı, otomotiv üretimi ve savunma sistemleri üzerinde zincirleme etkilere yol açacak.

    2008 mali krizinden daha şiddetli olabilir

    Olası bir müdahale senaryosunda teknoloji sektöründeki ana görüş oldukça endişe verici. Zira sektör, yarı iletken ihracatının sekteye uğraması halinde ekonomik etkinin 2008 mali krizini gölgede bırakacağını söylüyor.

    Raporda bahsedilen 2022 tarihli bir sektörel çalışma, Tayvan’daki ciddi bir kesintinin ABD GSYİH’sında %11’lik düşüşe yol açabileceğini öngörüyordu. Son dört yılda yapay zeka yatırımlarının GSYİH’yı artırmasıyla bu etkinin daha da büyüdüğü tahmin ediliyor.

    ABD ise bu riske karşı CHIPS Yasası ile yarı iletken üretiminin yurda taşınmasını teşvik etmeye başlamıştı. Trump döneminde ise gümrük tarifeleri ile süreç hızlandırılmaya çalışıldı. TSMC ve Samsung gibi dev üreticiler halihazırda onlarca milyar dolarlık yatırım açıklamış ve inşaatlara başlamış veya tamamlamış durumda. Ancak yine de ABD hükümeti içindeki piyasa teşviklerinin Tayvan’a olan bağımlılığı azaltmakta yetersiz kaldığı söyleniyor. Nitekim gelişmiş üretim kapasitesi inşa etmek hem maliyetli hem de zaman alıcı. Ayrıca TSMC, en gelişmiş süreçlerini ABD’ye Tayvan ile eş zamanlı taşımaya sıcak bakmıyor. Ek olarak şirketin ileri düzey paketleme yetenekleri halen büyük ölçüde Tayvan’da bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.4 mpi motor tezsiz yüksek lisans ne işe yarar ford şase no ile araç özellikleri sorgulama nexen kışlık lastik yorumları tiguan en dolu paketi hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum