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    Infinix Xpad tanıtıldı: 90Hz ekran, AI asistan ve dahası

    Özellikle uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen Infinix, ilk tablet modeli Infinix Xpad'i duyurdu. Tablet, 90Hz ekran, AI asistan ve daha fazlası ile geliyor. İşte Infinix Xpad özellikleri...
    Yapay zeka destekli Infinix Xpad tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonları ile uzun süredir ülkemizde yer alan Infinix, Xpad adlı ilk tabletini tanıttı. Giriş-orta segmente konumlanan tablet, yapay zeka destekli sesli asistan, 11 inç ekran ve LTE versiyonu ile geliyor. İşte Infinix Xpad özellikleri

    Infinix Xpad neler sunuyor?

    Infinix'in ilk tablet modeli Xpad, 11 inç büyüklüğünde LCD ekran ile geliyor. Panel, 90 Hz yenileme hızına ve 1.920 x 1.200 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca 440 nit tepe parlaklığıyla %83 ekran gövde oranı sunuyor. Kamera bölümünde ise tabletin ön yüzünde 8MP çözünürlüğünde sensör bulunuyor. Arka bölümde de ana kamera olarak 8MP sensöre yer veriliyor.

    Mavi, Siyah, Altın renk seçenekleri ve tek parçalı metal gövde ile desteklenen Infinix Xpad, gücünü MediaTek'in orta seviye işlemcisi Helio G99 yonga setinden alıyor. İşlemci, oyuncular için XArena Game Space özelliği ile desteklenen Arm-G57 MC2 GPU'ya sahip. Bu konfigürasyonda ise, 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM ve 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor. 

    Yapay zeka destekli Infinix Xpad tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi son dönemde trend olan yapay zekâ sohbet robotları artık akıllı cihazlara entegre ediliyor. Infinix Xpad ise, Folax isimli ChatGPT destekli sesli asistana sahip. Buna ek olarak 18W kablolu şarjlı 7.000 mAh batarya ve multimedya yetenekleri için dört hoparlörle geliyor. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2 mevcut. Infinix Xpad'in fiyatı ve satışa çıkacağı tarih ise şu an için açıklanmadı.
    • Ekran: 11 inç LCD, 1920 x 1200 piksel, 90Hz yenileme hızı, 440 nit parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • Bellek: 4GB / 8GB
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Arka kamera: 8MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 7000 mAh, 18W hızlı şarj
    • Bağlantı ve diğer: LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, NFC, 4x stereo hoparlör, ChatGPT destekli AI asistan
    • Renk seçenekleri: Mavi, Siyah, Altın
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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