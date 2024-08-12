Infinix Xpad tanıtıldı: 90Hz ekran, AI asistan ve dahası

Infinix Xpad neler sunuyor?
Infinix'in ilk tablet modeli Xpad, 11 inç büyüklüğünde LCD ekran ile geliyor. Panel, 90 Hz yenileme hızına ve 1.920 x 1.200 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca 440 nit tepe parlaklığıyla %83 ekran gövde oranı sunuyor. Kamera bölümünde ise tabletin ön yüzünde 8MP çözünürlüğünde sensör bulunuyor. Arka bölümde de ana kamera olarak 8MP sensöre yer veriliyor.
Mavi, Siyah, Altın renk seçenekleri ve tek parçalı metal gövde ile desteklenen Infinix Xpad, gücünü MediaTek'in orta seviye işlemcisi Helio G99 yonga setinden alıyor. İşlemci, oyuncular için XArena Game Space özelliği ile desteklenen Arm-G57 MC2 GPU'ya sahip. Bu konfigürasyonda ise, 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM ve 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor.
- Ekran: 11 inç LCD, 1920 x 1200 piksel, 90Hz yenileme hızı, 440 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- Bellek: 4GB / 8GB
- Depolama: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 8MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 7000 mAh, 18W hızlı şarj
- Bağlantı ve diğer: LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, NFC, 4x stereo hoparlör, ChatGPT destekli AI asistan
- Renk seçenekleri: Mavi, Siyah, Altın
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.