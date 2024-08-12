Infinix Xpad tanıtıldı: 90Hz ekran, AI asistan ve dahası

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonları ile uzun süredir ülkemizde yer alan Infinix, Xpad adlı ilk tabletini tanıttı. Giriş-orta segmente konumlanan tablet, yapay zeka destekli sesli asistan, 11 inç ekran ve LTE versiyonu ile geliyor. İşte Infinix Xpad özellikleri

Infinix Xpad neler sunuyor?

Infinix'in ilk tablet modeli Xpad, 11 inç büyüklüğünde LCD ekran ile geliyor. Panel, 90 Hz yenileme hızına ve 1.920 x 1.200 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca 440 nit tepe parlaklığıyla %83 ekran gövde oranı sunuyor. Kamera bölümünde ise tabletin ön yüzünde 8MP çözünürlüğünde sensör bulunuyor. Arka bölümde de ana kamera olarak 8MP sensöre yer veriliyor.

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Mavi, Siyah, Altın renk seçenekleri ve tek parçalı metal gövde ile desteklenen Infinix Xpad, gücünü MediaTek'in orta seviye işlemcisi Helio G99 yonga setinden alıyor. İşlemci, oyuncular için XArena Game Space özelliği ile desteklenen Arm-G57 MC2 GPU'ya sahip. Bu konfigürasyonda ise, 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM ve 128GB ve 256GB depolama seçeneği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi son dönemde trend olan yapay zekâ sohbet robotları artık akıllı cihazlara entegre ediliyor. Infinix Xpad ise, Folax isimli ChatGPT destekli sesli asistana sahip. Buna ek olarak 18W kablolu şarjlı 7.000 mAh batarya ve multimedya yetenekleri için dört hoparlörle geliyor. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2 mevcut. Infinix Xpad'in fiyatı ve satışa çıkacağı tarih ise şu an için açıklanmadı.

Ekran : 11 inç LCD, 1920 x 1200 piksel, 90Hz yenileme hızı, 440 nit parlaklık

: 11 inç LCD, 1920 x 1200 piksel, 90Hz yenileme hızı, 440 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 Bellek : 4GB / 8GB

: 4GB / 8GB Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB Arka kamera : 8MP

: 8MP Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 7000 mAh, 18W hızlı şarj

: 7000 mAh, 18W hızlı şarj Bağlantı ve diğer : LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, NFC, 4x stereo hoparlör, ChatGPT destekli AI asistan

: LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, NFC, 4x stereo hoparlör, ChatGPT destekli AI asistan Renk seçenekleri: Mavi, Siyah, Altın

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Yapay zeka destekli Infinix Xpad tanıtıldı: İşte özellikleri