Infinix Note 40X 5G tanıtıldı: Tam bir fiyat performans telefonu

Infinix Note 40X 5G, uygun fiyatlı 5G özellikli telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan Mediatek'in Dimensity 6300 platformundan güç alıyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunan telefon, standart olarak 256 GB depolama alanıyla geliyor.
Infinix Note 40X 5G fiyatı
Android 14 tabanlı XOS 14 ile gelen telefon, 5.000 mAh kapasiteye sahip ve 18 W şarj desteği sunuyor. Infinix Note 40X 5G'nin 8/256 GB sürümü 167 dolar, 12/256 GB sürümü ise 179 dolar ile hayli rekabetçi fiyatlara sahip. 9 Ağustos'ta Hindistan'da satışa sunulacak olan telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
Infinix Note 40X 5G özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 168,9 x 76,5 x 8,2 mm, 201 gr
- Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
- İşlemci: Dimensity 6300
- Bellek: 8 GB ve 12 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- İşletim sistemi: Android 14, XOS 14
- Arka kamera: 108 MP ana kamera, 2MP makro kamera, AI lens
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 5000mAh, 18W şarj
- Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör, IP52 sertifikası, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.