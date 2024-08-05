Infinix Note 40X 5G tanıtıldı: Tam bir fiyat performans telefonu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen Infinix, Note 40 serisinin beşinci üyesi olan Note 40X 5G modelini tanıttı. Giriş-orta segmente konumlanan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Infinix Note 40X 5G, uygun fiyatlı 5G özellikli telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan Mediatek'in Dimensity 6300 platformundan güç alıyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunan telefon, standart olarak 256 GB depolama alanıyla geliyor.

Ekran tarafında, 6,78 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel yer alıyor. Kamera kısmında ise 108 MP çözünürlüklü ana sensör bizleri karşılıyor. Bunun yanında, 2 MP makro kamera ve AI lens yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.

Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özellikleri sızdırıldı 8 sa. önce eklendi

Infinix Note 40X 5G fiyatı

Android 14 tabanlı XOS 14 ile gelen telefon, 5.000 mAh kapasiteye sahip ve 18 W şarj desteği sunuyor. Infinix Note 40X 5G'nin 8/256 GB sürümü 167 dolar, 12/256 GB sürümü ise 179 dolar ile hayli rekabetçi fiyatlara sahip. 9 Ağustos'ta Hindistan'da satışa sunulacak olan telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Infinix Note 40X 5G özellikleri

Boyut ve ağırlık: 168,9 x 76,5 x 8,2 mm, 201 gr

168,9 x 76,5 x 8,2 mm, 201 gr Ekran : 6.78 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED

: 6.78 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci : Dimensity 6300

: Dimensity 6300 Bellek : 8 GB ve 12 GB RAM

: 8 GB ve 12 GB RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB İşletim sistemi : Android 14, XOS 14

: Android 14, XOS 14 Arka kamera : 108 MP ana kamera, 2MP makro kamera, AI lens

: 108 MP ana kamera, 2MP makro kamera, AI lens Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 5000mAh, 18W şarj

: 5000mAh, 18W şarj Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, NFC, stereo hoparlör, IP52 sertifikası, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Infinix Note 40X 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı