Circle to Search özelliği, bu ay Galaxy A serisi telefonlara geliyor

Bu ay Galaxy A54, A34, A55 ve A35'e gelecek
Galaxy S24 serisiyle gelen Circle to Search özelliği, Galaxy A serisine ve Fan Edition tabletlere gelen ilk özellik olacak. Samsung, bu özelliğin bu ay Galaxy A54, A34, A55 ve A35'e geleceğini duyurdu. Şirket ayrıca, Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ tabletleri için Circle to Search'ün geleceğini doğruladı ancak bir tarih vermedi.
Circle to Search, Google Lens'e dayanan ve ekrandaki herhangi bir nesneyi daire içine alarak arama yapmayı kolaylaştıran bir teknoloji. Google Lens yıllardır piyasada olsa da, Circle to Search ile bir nesne hakkında bilgi almak çok daha kolay ve sezgisel hale geliyor. Özelliği kullanmak için alttaki ana sayfa düğmesine veya çubuğa uzun basmak yeterli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.