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    Anlık Bildirim

    Circle to Search özelliği, bu ay Galaxy A serisi telefonlara geliyor

    Samsung, Galaxy AI özelliklerini orta seviye telefonlara getiriyor. Bu kapsamda popüler Circle to Search özelliği, bu ay bazı Galaxy A serisi modellere gelecek.
    Circle to Search özelliği, Galaxy A serisi telefonlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta, Samsung'un Galaxy AI'ı, Galaxy A serisindeki belirli modellere getireceğini aktarmıştık. Bugün şirket, resmi olarak yapay zeka özelliklerini hangi orta seviye cihazlara getireceğini açıkladı.

    Bu ay Galaxy A54, A34, A55 ve A35'e gelecek

    Galaxy S24 serisiyle gelen Circle to Search özelliği, Galaxy A serisine ve Fan Edition tabletlere gelen ilk özellik olacak. Samsung, bu özelliğin bu ay Galaxy A54, A34, A55 ve A35'e geleceğini duyurdu. Şirket ayrıca, Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ tabletleri için Circle to Search'ün geleceğini doğruladı ancak bir tarih vermedi. 

    Circle to Search, Google Lens'e dayanan ve ekrandaki herhangi bir nesneyi daire içine alarak arama yapmayı kolaylaştıran bir teknoloji. Google Lens yıllardır piyasada olsa da, Circle to Search ile bir nesne hakkında bilgi almak çok daha kolay ve sezgisel hale geliyor. Özelliği kullanmak için alttaki ana sayfa düğmesine veya çubuğa uzun basmak yeterli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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