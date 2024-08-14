Circle to Search özelliği, bu ay Galaxy A serisi telefonlara geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta, Samsung'un Galaxy AI'ı, Galaxy A serisindeki belirli modellere getireceğini aktarmıştık. Bugün şirket, resmi olarak yapay zeka özelliklerini hangi orta seviye cihazlara getireceğini açıkladı.

Bu ay Galaxy A54, A34, A55 ve A35'e gelecek

Galaxy S24 serisiyle gelen Circle to Search özelliği, Galaxy A serisine ve Fan Edition tabletlere gelen ilk özellik olacak. Samsung, bu özelliğin bu ay Galaxy A54, A34, A55 ve A35'e geleceğini duyurdu. Şirket ayrıca, Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ tabletleri için Circle to Search'ün geleceğini doğruladı ancak bir tarih vermedi.

Google Pixel 9 serisiyle yeni Gemini AI özellikleri tanıtıldı 9 sa. önce eklendi

Circle to Search, Google Lens'e dayanan ve ekrandaki herhangi bir nesneyi daire içine alarak arama yapmayı kolaylaştıran bir teknoloji. Google Lens yıllardır piyasada olsa da, Circle to Search ile bir nesne hakkında bilgi almak çok daha kolay ve sezgisel hale geliyor. Özelliği kullanmak için alttaki ana sayfa düğmesine veya çubuğa uzun basmak yeterli.

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Circle to Search özelliği, Galaxy A serisi telefonlara geliyor