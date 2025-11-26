Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nano Banana Pro'ya rakip FLUX.2 tanıtıldı: Tüm PC'lere geliyor

    Metinden görsel üreten yapay zekâ modeli FLUX.2 resmen duyuruldu. NVIDIA ile yapılan bir iş birliği, modeli RTX tabanlı kullanıcı PC'lerine getiriyor. İşte detaylar...

    Nano Banana Pro'ya rakip FLUX.2 tanıtıldı: Tüm PC'lere geliyor Tam Boyutta Gör
    Black Forest Labs, metinden yüksek çözünürlüklü görsel üretebilen yeni modeli FLUX.2’yi resmen tanıttı. Nano Banana Pro’nun doğrudan rakibi olarak konumlanan FLUX.2, yalnızca görüntü kalitesiyle değil, donanım tarafındaki erişilebilirliğiyle de öne çıkıyor. Modelin NVIDIA ile yapılan kapsamlı iş birliği sayesinde, normalde devasa sistemlere ihtiyaç duyan yapı, tüm PC'lere geliyor.

    Nvidia ekran kartı olanlara müjde

    FLUX.2, oluşturduğu görsellerdeki fotorealistik yaklaşımıyla mevcut modellerden ayrılıyor. Işık dağılımı, materyal dokusu ve fiziksel doğruluk konularında belirgin bir iyileşme söz konusu ve yapay zekâ modellerinde sıklıkla rastlanan "pürüzsüzlük" etkisi büyük ölçüde ortadan kaldırılmış. Model, tek seferde 4MP'e kadar çözünürlükte görseller üretebiliyor.

    Nano Banana Pro'ya rakip FLUX.2 tanıtıldı: Tüm PC'lere geliyor Tam Boyutta Gör
    Modelin ilgi çeken noktalarından biri de "çoklu referans" yapısı. Aynı karakterin, aynı yüz hatlarının veya aynı görsel stilin farklı poz ve kompozisyonlarda korunabilmesi, üretken modellerin en sık eleştirilen tutarsızlık sorununa doğrudan yanıt veriyor. Ayrıca metin yerleşimi, infografik üretimi ve UI tasarımları gibi alanlarda daha temiz bir çıktı elde verebiliyor.

    Bu tabloya karşın FLUX.2'nin teknik büyüklüğü, teorik olarak çalıştırılması neredeyse imkânsız bir yük oluşturuyor. Model, tam kapasitede yaklaşık 90 GB VRAM ihtiyacıyla devreye giriyor. Bu değer, tüketici sınıfı ekran kartlarının sınırlarının çok üzerinde. NVIDIA ile yapılan iş birliği ise tam olarak bu noktaya odaklanmış durumda.

    Her iki şirketin mühendislik ekipleri, modeli FP8 formatında optimize ederek VRAM ihtiyacını %40 oranında azaltmayı başarmış. Böylece çözünürlük ve detay seviyesinden ödün verilmeden performans artışı elde ediliyor. ComfyUI'ın güncellenen "weight streaming" özelliği de çözümün önemli bir parçası. GPU belleğinin yeterli olmadığı durumlarda, modelin ağırlıkları sistem RAM’ine aktarılıyor ve işlemler bu şekilde sürdürülebiliyor.

    Bu yeni modellerle GeForce RTX GPU'larında denemeler yapmaya başlamak için FLUX.2 şablonlarına ComfyUI'ı üzerinden erişebilir veya model ağırlıklarını indirmek için Black Forest Labs'ın Hugging Face sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otobüsle motosiklet taşıma uzak gözlüğü ile yakını göremiyorum geri viteste giderken sürtme sesi ayı yağı kullananların yorumları interstellar özet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15-FC0016NT
    HP Laptop 15-FC0016NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum