Nano Banana Pro'ya rakip FLUX.2 tanıtıldı: Tüm PC'lere geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Black Forest Labs, metinden yüksek çözünürlüklü görsel üretebilen yeni modeli FLUX.2’yi resmen tanıttı. Nano Banana Pro’nun doğrudan rakibi olarak konumlanan FLUX.2, yalnızca görüntü kalitesiyle değil, donanım tarafındaki erişilebilirliğiyle de öne çıkıyor. Modelin NVIDIA ile yapılan kapsamlı iş birliği sayesinde, normalde devasa sistemlere ihtiyaç duyan yapı, tüm PC'lere geliyor.

Nvidia ekran kartı olanlara müjde

FLUX.2, oluşturduğu görsellerdeki fotorealistik yaklaşımıyla mevcut modellerden ayrılıyor. Işık dağılımı, materyal dokusu ve fiziksel doğruluk konularında belirgin bir iyileşme söz konusu ve yapay zekâ modellerinde sıklıkla rastlanan "pürüzsüzlük" etkisi büyük ölçüde ortadan kaldırılmış. Model, tek seferde 4MP'e kadar çözünürlükte görseller üretebiliyor.

Tam Boyutta Gör Modelin ilgi çeken noktalarından biri de "çoklu referans" yapısı. Aynı karakterin, aynı yüz hatlarının veya aynı görsel stilin farklı poz ve kompozisyonlarda korunabilmesi, üretken modellerin en sık eleştirilen tutarsızlık sorununa doğrudan yanıt veriyor. Ayrıca metin yerleşimi, infografik üretimi ve UI tasarımları gibi alanlarda daha temiz bir çıktı elde verebiliyor.

Bu tabloya karşın FLUX.2'nin teknik büyüklüğü, teorik olarak çalıştırılması neredeyse imkânsız bir yük oluşturuyor. Model, tam kapasitede yaklaşık 90 GB VRAM ihtiyacıyla devreye giriyor. Bu değer, tüketici sınıfı ekran kartlarının sınırlarının çok üzerinde. NVIDIA ile yapılan iş birliği ise tam olarak bu noktaya odaklanmış durumda.

Adobe, 12 aylık ücretsiz Photoshop sunmaya başladı 1 gün önce eklendi

Her iki şirketin mühendislik ekipleri, modeli FP8 formatında optimize ederek VRAM ihtiyacını %40 oranında azaltmayı başarmış. Böylece çözünürlük ve detay seviyesinden ödün verilmeden performans artışı elde ediliyor. ComfyUI'ın güncellenen "weight streaming" özelliği de çözümün önemli bir parçası. GPU belleğinin yeterli olmadığı durumlarda, modelin ağırlıkları sistem RAM’ine aktarılıyor ve işlemler bu şekilde sürdürülebiliyor.

Bu yeni modellerle GeForce RTX GPU'larında denemeler yapmaya başlamak için FLUX.2 şablonlarına ComfyUI'ı üzerinden erişebilir veya model ağırlıklarını indirmek için Black Forest Labs'ın Hugging Face sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nano Banana Pro'ya rakip FLUX.2 tanıtıldı: Tüm PC'lere geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: