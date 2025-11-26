Nano Banana Pro'ya rakip FLUX.2 tanıtıldı: Tüm PC'lere geliyor

Nvidia ekran kartı olanlara müjde
FLUX.2, oluşturduğu görsellerdeki fotorealistik yaklaşımıyla mevcut modellerden ayrılıyor. Işık dağılımı, materyal dokusu ve fiziksel doğruluk konularında belirgin bir iyileşme söz konusu ve yapay zekâ modellerinde sıklıkla rastlanan "pürüzsüzlük" etkisi büyük ölçüde ortadan kaldırılmış. Model, tek seferde 4MP'e kadar çözünürlükte görseller üretebiliyor.
Bu tabloya karşın FLUX.2'nin teknik büyüklüğü, teorik olarak çalıştırılması neredeyse imkânsız bir yük oluşturuyor. Model, tam kapasitede yaklaşık 90 GB VRAM ihtiyacıyla devreye giriyor. Bu değer, tüketici sınıfı ekran kartlarının sınırlarının çok üzerinde. NVIDIA ile yapılan iş birliği ise tam olarak bu noktaya odaklanmış durumda.
Her iki şirketin mühendislik ekipleri, modeli FP8 formatında optimize ederek VRAM ihtiyacını %40 oranında azaltmayı başarmış. Böylece çözünürlük ve detay seviyesinden ödün verilmeden performans artışı elde ediliyor. ComfyUI'ın güncellenen "weight streaming" özelliği de çözümün önemli bir parçası. GPU belleğinin yeterli olmadığı durumlarda, modelin ağırlıkları sistem RAM’ine aktarılıyor ve işlemler bu şekilde sürdürülebiliyor.
Bu yeni modellerle GeForce RTX GPU'larında denemeler yapmaya başlamak için FLUX.2 şablonlarına ComfyUI'ı üzerinden erişebilir veya model ağırlıklarını indirmek için Black Forest Labs'ın Hugging Face sayfasını ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: