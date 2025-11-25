OpenAI, ChatGPT’ye Alışveriş Araştırması aracını ekledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, tatil alışverişi döneminin yaklaşmasıyla birlikte tüketicilere yönelik yeni bir adım attı ve “Shopping Research” (Alışveriş Araştırması) adlı alışveriş araştırma aracını duyurdu. Şirket, bu aracın özellikle ChatGPT kullanıcıları için detaylı ve iyi araştırılmış alışveriş rehberleri sunmayı amaçladığını belirtti. Rehberlerde, öne çıkan ürünler, ürünler arasındaki temel farklar ve güncel perakende bilgileri yer alacak.

Alışverişte ChatGPT’ye danışma dönemi

Kullanıcılar, rehberleri bütçelerine, önem verdikleri özelliklere ve alışveriş yapacakları kişiye göre kişiselleştirebilecek. OpenAI, alışveriş araştırmasının birkaç dakika sürebileceğini, fiyat kontrolü gibi basit sorgular için ise standart ChatGPT yanıtlarının yeterli olacağını ifade etti.

Kullanıcılar, ChatGPT’ye örneğin “Küçük bir daire için en sessiz kablosuz dikey süpürgeyi bul” veya “Sanata meraklı dört yaşındaki yeğenim için hediye öner” gibi mesajlar gönderdiklerinde, alışveriş araştırma aracı otomatik olarak aktif olacak. Araç ayrıca menü üzerinden de erişilebilir olacak.

OpenAI, e-ticaret alanındaki adımlarını son aylarda hızlandırdı. Eylül ayında “Instant Checkout” özelliğini tanıtan şirket, kullanıcıların uygun satıcılardan doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapabilmesini sağlıyor. OpenAI, alışveriş araştırması kullanıcılarının gelecekte Instant Checkout üzerinden alışveriş yapabileceğini de duyurdu.

Şirket, alışveriş araştırması sonuçlarının organik ve halka açık perakende sitelerine dayalı olduğunu, kullanıcıların sohbet içeriklerinin perakendecilerle paylaşılmayacağını vurguladı. Bununla birlikte ürün bulunabilirliği ve fiyatlar konusunda hatalar olabileceğini de belirtti.

Halihazırda özellik Türkiye’de ve dünya genelinde aktif durumda. Yaptığım denemede bir alışveriş önerisi istediğinizde araç, ilgilendiğiniz veya ilgilenmediğiniz bazı ürünleri önden size gösteriyor. Burada vereceğiniz yanıtlar nihai önerileri optimize ediyor.

Shopping Research, ChatGPT’ye giriş yapmış Ücretsiz, Go, Plus ve Pro kullanıcıları için kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

