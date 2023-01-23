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    Yapay zeka tarafından oluşturulan bilgisayar kasaları tasarımcılara meydan okuyor

    Yapay zeka, hayatımızın neredeyse her alanına dokunmaya devam ediyor. Bir metinden görüntüye yapay zeka modeli olan Midjourney AI, son olarak benzersiz bilgisayar kasaları tasarladı.
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    Yapay zeka şimdi de bilgisayar kasası tasarladı Tam Boyutta Gör
    Bir Reddit kullanıcısı, metinsel verilerden görüntü oluşturabilen Midjourney yapay zeka modelini kullanarak benzersiz bilgisayar kasaları oluşturdu. Midjourney tarafından ortaya konan eserler insan tasarımcıların işini zorlaştıracak veya farklı bir bakış açısıyla kolaylaştıracak gibi duruyor.

    Midjourney, bilgisayar kasası tasarladı

    Midjourney gibi yapay zeka modelleri bazı senaryolarda oldukça faydalı olabilir. Tasarım açısından bakıldığında bu modellerin birer ilham kaynağı olması kaçınılmaz gibi duruyor. Bunu göstermek ve kendi zevklerini yansıtarak bir bilgisayar kasası oluşturmak isteyen Reddit kullanıcıs Hyberctive, Midjourney’den bilgisayar kasası oluşturmasını istedi.

    Ortaya çıkan tasarımların bazıları küresel forma sahi zira Hybective, Portal serisindeki yapay zeka robotu Wheatley'e ve gençlik sitcomu Drake & Josh'daki Games Sphere'a (bir GameCube parodisi) oldukça düşkün. Dolayısıyla kendisi özellikle Midjourney’den ‘küresel’ formda kasalar yapmasını istemiş.

    Öte yandan yapay zekalar tarafından oluşturulan bilgisayar kasalarıyla ilgili bazı sorunlar bulunuyor. Örneğin, tasarımların gerçek dünyadaki pratikliği bir soru işareti oluştururken kasaların hava akışı gibi parametrelerden uzak olması da temel sorunlar arasında. Ancak bu, tasarımların kötü olduğu veya ilham verici olmadığı anlamına gelmiyor.

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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