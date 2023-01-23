Yapay zeka tarafından oluşturulan bilgisayar kasaları tasarımcılara meydan okuyor

Midjourney, bilgisayar kasası tasarladı
Midjourney gibi yapay zeka modelleri bazı senaryolarda oldukça faydalı olabilir. Tasarım açısından bakıldığında bu modellerin birer ilham kaynağı olması kaçınılmaz gibi duruyor. Bunu göstermek ve kendi zevklerini yansıtarak bir bilgisayar kasası oluşturmak isteyen Reddit kullanıcıs Hyberctive, Midjourney’den bilgisayar kasası oluşturmasını istedi.
Ortaya çıkan tasarımların bazıları küresel forma sahi zira Hybective, Portal serisindeki yapay zeka robotu Wheatley'e ve gençlik sitcomu Drake & Josh'daki Games Sphere'a (bir GameCube parodisi) oldukça düşkün. Dolayısıyla kendisi özellikle Midjourney’den ‘küresel’ formda kasalar yapmasını istemiş.
Öte yandan yapay zekalar tarafından oluşturulan bilgisayar kasalarıyla ilgili bazı sorunlar bulunuyor. Örneğin, tasarımların gerçek dünyadaki pratikliği bir soru işareti oluştururken kasaların hava akışı gibi parametrelerden uzak olması da temel sorunlar arasında. Ancak bu, tasarımların kötü olduğu veya ilham verici olmadığı anlamına gelmiyor.
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