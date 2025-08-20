Trafiğe 257 bin araç katıldı, toplam araç sayısı 32,5 milyonu aştı

Geçen yılın aynı ayına kıyasla trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 6,9 düşüşle 257 bin 471’e gerilerken, kaydı silinen araç sayısı yüzde 78,8 artışla 5 bin 358’e ulaştı.
Toplam araç sayısı 32,6 milyona çıktı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 554’e yükseldi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artış anlamına geliyor.
Yeni kayıtlarda ise yüzde 44,3’ü motosiklet, yüzde 41,3’ü otomobil ve yüzde 10,9’u kamyonet oldu. Bir önceki aya göre bakıldığında, araç kaydı yüzde 36,1 artış gösterdi. En yüksek artış yüzde 162,8 ile özel amaçlı araçlarda görülürken, traktör kayıtları yüzde 43,5 azaldı.
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,7’si Renault, yüzde 8,5’i Fiat, yüzde 8’i Volkswagen oldu. Toyota, Hyundai, BYD, Citroen, Peugeot gibi markalar da dikkat çeken oranlara sahipti.
Elektrikli araçların payı yüzde 1,7
Yılın ilk yedi ayında trafiğe katılan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 1 milyon 347 bin 212’ye düştü. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen araç sayısı yüzde 76,7 artışla 29 bin 159’a çıktı. Böylece toplam araç sayısında 1 milyon 318 bin 53 adet artış gerçekleşti.
Ocak-temmuz döneminde kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin yüzde 45,6’sı benzinli, yüzde 27’si hibrit, yüzde 17,2’si elektrikli oldu. Dizel ve LPG’li araçların payı ise düşük kaldı.
Temmuz sonu itibarıyla trafikte bulunan 16 milyon 847 bin 382 otomobilin yüzde 33,2'si dizel, yüzde 30,9'u LPG, yüzde 30,6'sı benzinli. Hibrit araçların payı yüzde 3,3, elektriklilerin ise yüzde 1,7 seviyesinde kaldı.
