Midjourney, ilk yapay zeka video üretim modeli V1’i tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli görüntü üretimiyle adından sıkça söz ettiren Midjourney, merakla beklenen ilk video üretim modeli V1’i kullanıma sundu. V1, kullanıcıların bir görsel yükleyerek ya da Midjourney’in diğer modelleriyle oluşturulmuş bir resmi seçerek, buna bağlı dört adet beş saniyelik video oluşturmasını sağlıyor. Tıpkı Midjourney’in önceki görüntü modelleri gibi, V1 de sadece Discord üzerinden ve web platformunda erişilebilir durumda.

Midjourney V1 çıktı

Bu adımla birlikte Midjourney, OpenAI’nin Sora’sı, Runway’in Gen 4’ü, Adobe Firefly’ı ve Google’ın Veo 3’ü gibi AI video üretim modelleriyle doğrudan rekabete girmiş oldu. Midjourney CEO’su David Holz, V1’in sadece kısa videolar üretmekten ibaret olmadığını, şirketin nihai hedefinin gerçek zamanlı açık dünya simülasyonları yaratabilen AI modelleri geliştirmek olduğunu açıkladı. V1’den sonra şirketin 3D render ve gerçek zamanlı yapay zeka modelleri üzerinde çalışmayı planladığı belirtiliyor.

Öte yandan Midjourney, video üretimi için görüntü oluşturma fiyatının 8 kat daha yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle kullanıcıların aylık kota sınırlarını videolarda daha hızlı tüketeceği ifade edildi. V1’i denemek isteyenler için en uygun seçenek aylık 10 dolarlık Basic abonelik olurken, daha yüksek paketler olan Pro (60 dolar) ve Mega (120 dolar) aboneliklerinde sınırsız video üretimi yavaş modda mümkün oluyor. Önümüzdeki ay fiyatlandırma politikaları yeniden değerlendirilecek.

OpenAI, merakla beklenen GPT-5'i bu yaz tanıtacak 5 sa. önce eklendi

V1 kullanıcıları, videoların hareket oranını “düşük” veya “yüksek” olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca otomatik rastgele hareket ya da metinle detaylandırılmış özel animasyon seçenekleri sunuluyor. Başlangıçta beş saniye olan videolar, dört saniyelik uzatma seçenekleriyle maksimum 21 saniyeye kadar çıkabiliyor. İlk gösterimlerde V1 videolarının gerçekçilikten çok hayal ürünü ve sanatsal bir tarza sahip olduğu görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Midjourney, ilk yapay zeka video üretim modeli V1’i tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: