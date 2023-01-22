Google'da ChatGPT alarmı! Rakip sohbet robotu geliyor

- Google, ChatGPT rakibi geliştiriyor
- Google, chatbot işlevine sahip bir arama motoru geliştiriyor
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Google, ChatGPT rakibi geliştiriyor
Aktarılanlara göre Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve o zamandan beri teknoloji manşetlerini süsleyen popüler sohbet robotu ChatGPT'yi tartışmak için şirket yöneticileriyle bir araya geldi. The New York Times tarafından hazırlanan bir rapor, toplantıları ve OpenAI'nin sohbet robotunun Google'ın yakın çevresi içindeki fikirleri ne kadar değiştirdiğini ortaya koydu.
The New York Times’a göre Google CEO'su Sundar Pichai, şirketin kurucuları Page ve Brin'i yapay zeka konusunda görüşmek için bir toplantıya davet etmiş. Şirket kurucuları, 2019'da Google'daki günlük rollerinden ayrılmıştı, ancak yine de Alphabet'in "Other Bet" projelerini kontrol ediyorlardı. Yapılan şirket içi görüşmelerde kurucuların, Google'ın arama motoruna chatbot özelliklerini dahil etme planlarını onayladıkları ve mevcut şirket liderleriyle tavsiyeler paylaştığı bildirildi.
Google, chatbot işlevine sahip bir arama motoru geliştiriyor
ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarının kendine özgü bazı riskleri bulunuyor. Halen daha bu yapılar önyargıya eğilimli ve kolayca kandırılabiliyorlar. Dolayısıyla bu sistemler üzerinde bir “doğruluk” endişesi bulunuyor. Bu nedenle arama motoru entegrasyonu görünenden çok daha büyük sonuçlar doğurabilir.
Ek olarak Google’ın en büyük rakiplerinden Microsoft, yapay zeka alanında önemli adımlar atarak kendisini OpenAI’ın çok yakınına konumlandırdı. Microsoft'un ChatGPT'yi hem Office'e hem de Bing'e eklemeyi planladığı bildiriliyor. Ayrıca Azure entegrasyonu da çoktan duyurulmuş durumda. Bunların ötesinde Microsoft’un OpenAI’a 10 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yüzde 49 hissesinin sahibi olacağı da bir süredir gündemde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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