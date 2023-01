Google'da ChatGPT alarmı! Rakip sohbet robotu geliyor

Tam Boyutta Gör Google CEO'su Sundar Pichai bir süre önce yapmış olduğu duyuruda şirket genelinde yaklaşık 12.000 kişiyi işten çıkartacaklarını açıkladı. Teknoloji firmalarındaki bu trend devam ederken Google ise odağını yapay zeka teknolojilerine çevirmek ve bir ChatGPT rakibi geliştirmek istiyor.

Google, ChatGPT rakibi geliştiriyor

Aktarılanlara göre Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve o zamandan beri teknoloji manşetlerini süsleyen popüler sohbet robotu ChatGPT'yi tartışmak için şirket yöneticileriyle bir araya geldi. The New York Times tarafından hazırlanan bir rapor, toplantıları ve OpenAI'nin sohbet robotunun Google'ın yakın çevresi içindeki fikirleri ne kadar değiştirdiğini ortaya koydu.

The New York Times’a göre Google CEO'su Sundar Pichai, şirketin kurucuları Page ve Brin'i yapay zeka konusunda görüşmek için bir toplantıya davet etmiş. Şirket kurucuları, 2019'da Google'daki günlük rollerinden ayrılmıştı, ancak yine de Alphabet'in "Other Bet" projelerini kontrol ediyorlardı. Yapılan şirket içi görüşmelerde kurucuların, Google'ın arama motoruna chatbot özelliklerini dahil etme planlarını onayladıkları ve mevcut şirket liderleriyle tavsiyeler paylaştığı bildirildi.

Google, chatbot işlevine sahip bir arama motoru geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Raporda ChatGPT'nin Google'da endişe uyandırdığı ve şirketin planlarını değiştirmesine yol açtığı belirtiliyor. Hatta halihazırda Google’ın 20 tane yapay zeka ürünü üzerinde çalıştığı ve chatbot işlevine sahip bir arama motorunu kullanıma almayı istediği belirtiliyor. Öte yandan Google sözcüsü Lily Lin, New York Times'a "Yapay zeka teknolojimizi yararlı ve güvenli olduğundan emin olmak için şirket içinde test etmeye devam ediyoruz ve yakında daha fazla deneyimi harici olarak paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Aranılan mükemmel dijital asistan: Siri ve GPT-3 birleştirildi 2 gün önce eklendi

ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarının kendine özgü bazı riskleri bulunuyor. Halen daha bu yapılar önyargıya eğilimli ve kolayca kandırılabiliyorlar. Dolayısıyla bu sistemler üzerinde bir “doğruluk” endişesi bulunuyor. Bu nedenle arama motoru entegrasyonu görünenden çok daha büyük sonuçlar doğurabilir.

Ek olarak Google’ın en büyük rakiplerinden Microsoft, yapay zeka alanında önemli adımlar atarak kendisini OpenAI’ın çok yakınına konumlandırdı. Microsoft'un ChatGPT'yi hem Office'e hem de Bing'e eklemeyi planladığı bildiriliyor. Ayrıca Azure entegrasyonu da çoktan duyurulmuş durumda. Bunların ötesinde Microsoft’un OpenAI’a 10 milyar dolarlık bir yatırım yaparak yüzde 49 hissesinin sahibi olacağı da bir süredir gündemde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, ChatGPT rakibi için yoğun bir çaba harcıyor